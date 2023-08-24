«Сепси» – «Будё-Глимт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый финальный матч квалификации Лиги конференций УЕФА «Сепси» – «Будё-Глимт», который состоится 24 августа 2023 года
«Сепси»
После первых пяти матчей нового сезона Высшей лиги Румынии «Сепси» занимает пятое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «красно-белых». Ничейным исходом завершилась домашняя игра 4-го тура Высшей лиги с командой «Оцелул» (1:1). В полуфинале квалификации Лиги конференций с общим счётом 2:1 по сумме двух встреч «Секеи» выиграли у казахстанского футбольного клуба «Актобе».
21 августа миром разошлись «Сепси» и «Херманнштадт» (1:1).
«Будё-Глит»
«Глимт» возглавляет турнирную таблицу Элитсерии Норвегии после девятнадцати туров текущего сезона. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков «жёлтых» за последнее время. 6 августа «Будё-Глимт» уступил в один мяч «Викингу» на выезде в рамках матча позапрошлого тура чемпионата. В рамках 1/2 плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА «Глимт» с общим счётом 6:0 разгромил «Пюник» из Армении.
С разницей в пару мячей на прошлых выходных «Будё-Глимт» взял верх над «Хёугесунном» на их поле (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сепси» – 4.00
- Ничья – 3.55
- Победит «Будё-Глимт» – 1.93
- Победит «Будё-Глимт» с форой -1.5 – 3.25
- Обе забьют — нет – 2.08
- Обе забьют — да – 1.75
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.88
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93
Статистика
- Четыре победы одержали «жёлтые» в пяти крайних матчах
- За тот же период «Сепси» выиграл в двух поединках
- Четыре крайних матча «красно-белых» завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.
Прогноз
Коэффициент 1.93 на победу «Будё-Глимта» предлагает компания Pinnacle. «Глимт» не станет откладывать решение вопроса по поводу выхода в групповой этап на домашнюю игру. Необходимый задел «жёлтые» сделают уже в предстоящей выездной игре.