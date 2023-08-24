«Сепси» – «Будё-Глимт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый финальный матч квалификации Лиги конференций УЕФА «Сепси» – «Будё-Глимт», который состоится 24 августа 2023 года

«Сепси»

После первых пяти матчей нового сезона Высшей лиги Румынии «Сепси» занимает пятое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «красно-белых». Ничейным исходом завершилась домашняя игра 4-го тура Высшей лиги с командой «Оцелул» (1:1). В полуфинале квалификации Лиги конференций с общим счётом 2:1 по сумме двух встреч «Секеи» выиграли у казахстанского футбольного клуба «Актобе».

21 августа миром разошлись «Сепси» и «Херманнштадт» (1:1).

«Будё-Глит»

«Глимт» возглавляет турнирную таблицу Элитсерии Норвегии после девятнадцати туров текущего сезона. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков «жёлтых» за последнее время. 6 августа «Будё-Глимт» уступил в один мяч «Викингу» на выезде в рамках матча позапрошлого тура чемпионата. В рамках 1/2 плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА «Глимт» с общим счётом 6:0 разгромил «Пюник» из Армении.

С разницей в пару мячей на прошлых выходных «Будё-Глимт» взял верх над «Хёугесунном» на их поле (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сепси» – 4.00

Ничья – 3.55

Победит «Будё-Глимт» – 1.93

Победит «Будё-Глимт» с форой -1.5 – 3.25

Обе забьют — нет – 2.08

Обе забьют — да – 1.75

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.88

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93

Статистика

Четыре победы одержали «жёлтые» в пяти крайних матчах

За тот же период «Сепси» выиграл в двух поединках

Четыре крайних матча «красно-белых» завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Коэффициент 1.93 на победу «Будё-Глимта» предлагает компания Pinnacle. «Глимт» не станет откладывать решение вопроса по поводу выхода в групповой этап на домашнюю игру. Необходимый задел «жёлтые» сделают уже в предстоящей выездной игре.