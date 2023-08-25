«Дроэда» – «Корк Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дроэда Юнайтед» – «Корк Сити», который состоится 25 августа 2023 года

«Дроэда Юнайтед»

«Дроги» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают восьмое место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Дроэды». С разницей в пару голов «турки» потерпели поражение от «Богемиана» в рамках матча 26-го тура Премьер-дивизиона. Пропустив три гола, в сухую «дроги» проиграли на выезде команде «Дерри Сити» в игре прошлого тура чемпионата.

18 августа с минимальным счётом «турки» выиграли у «Кэрри» в 1/8 Кубка Ирландии.

«Корк Сити»

«Бунтари» находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы Премьер-дивизиона. Освежим в памяти несколько футбольных поединков «горожан» за последнее время. В один мяч «Корк Сити» уступил на выезде команде «Шемрок Роверс» в матче 26-го тура чемпионата Ирландии (1:2). Ничейным исходом завершилась домашняя встреча со «студентами» (1:1).

21 августа в рамках матча 1/8 Кубка Ирландии «бунтари» выиграли у команды «Уотерфорд Юнайтед» со счётом 3:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дроэда Юнайтед» – 2.13

Ничья – 3.55

Победит «Корк Сити» – 3.35

Победит «Дроэда Юнайтед» с форой -1.5 – 3.70

Обе забьют — нет – 2.17

Обе забьют — да – 1.69

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.82

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.99

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились следующим исходом: тотал меньше 2.5 голов за игру

Четыре победы одержали «дроги» в десяти последних матчах

За тот же период «бунтари» выиграли в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов за игру коэффициент 1.99. Доверимся статистике очных встреч команд при прогнозировании исхода будущей встречи. С большой долей вероятности больше двух голов в предстоящей игре забито не будет.