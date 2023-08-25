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«Дроэда» – «Корк Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 15:43
«Дроэда» – «Корк Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дроэда Юнайтед» – «Корк Сити», который состоится 25 августа 2023 года

«Дроэда Юнайтед»

«Дроги» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают восьмое место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Дроэды». С разницей в пару голов «турки» потерпели поражение от «Богемиана» в рамках матча 26-го тура Премьер-дивизиона. Пропустив три гола, в сухую «дроги» проиграли на выезде команде «Дерри Сити» в игре прошлого тура чемпионата.

18 августа с минимальным счётом «турки» выиграли у «Кэрри» в 1/8 Кубка Ирландии.

«Корк Сити»

«Бунтари» находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы Премьер-дивизиона. Освежим в памяти несколько футбольных поединков «горожан» за последнее время. В один мяч «Корк Сити» уступил на выезде команде «Шемрок Роверс» в матче 26-го тура чемпионата Ирландии (1:2). Ничейным исходом завершилась домашняя встреча со «студентами» (1:1).

21 августа в рамках матча 1/8 Кубка Ирландии «бунтари» выиграли у команды «Уотерфорд Юнайтед» со счётом 3:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Дроэда Юнайтед» – 2.13
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Корк Сити» – 3.35
  • Победит «Дроэда Юнайтед» с форой -1.5 – 3.70
  • Обе забьют — нет – 2.17
  • Обе забьют — да – 1.69
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.82
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.99

Статистика

  • Четыре крайние очные встречи команд завершились следующим исходом: тотал меньше 2.5 голов за игру
  • Четыре победы одержали «дроги» в десяти последних матчах
  • За тот же период «бунтари» выиграли в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов за игру коэффициент 1.99. Доверимся статистике очных встреч команд при прогнозировании исхода будущей встречи. С большой долей вероятности больше двух голов в предстоящей игре забито не будет.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк дроэда
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 17:08
Матч очень важный с турнирной точки зрения, причем для Корка он важнее, так как если проиграют, шансов выбраться из зоны переходных матчей уже почти не будет вообще. Но не смотря на слабый ход как одних, так и других, больше веры тут все же в хозяев, у которых неплохие отрезки в чемпионате проскакиваю. Моя ставка на этот поединок: победа Дроэда.
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