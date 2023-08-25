«Брентфорд» – «Кристал Пэлас» Кройдон: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Брентфорд» – «Кристал Пэлас», который состоится 26 августа 2023 года

«Брентфорд»

«Пчёлы» по итогам прошлого сезона чемпионата Англии заняли девятое место. Для того чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече с «орлами» из Кройдона, предлагаем рассмотреть недавние матчи с участием «Брентфорда». Нулевую ничью раскатали «пчёлы» с «догами» из Лилля в рамках товарищеского матча. 13 августа в матче первого тура нового сезона АПЛ подопечные Томаса Франка принимали дома «шпор». Игра завершилась вничью со счётом 2:2.

На прошлых выходных в сухую, поразив три раза ворота соперника, «Брентфорд» в гостях одержал победу над «Фулхэмом».

«Кристал Пэлас»

«Стекольщики» в сезоне 2022/2023 Премьер-лиги заняли одиннадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков команды за последнее время. В сухую, дважды поразив ворота соперника, «орлы» обыграли французскую команду «Лион» в товарищеском матче. С минимальным счётом в рамках 1-го тура нового сезона АПЛ «Кристал Пэлас» на выезде взял верх над командой «Шеффилд Юнайтед».

21 августа со счётом 0:1 «стекольщики» уступили дома «канонирам»/

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брентфорд» – 2.20

Ничья – 3.40

Победит «Кристал Пэлас» – 3.45

Победит «Брентфорд» с форой -1.5 – 4.00

Обе забьют — нет – 1.90

Обе забьют — да – 1.94

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.16

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.70

Статистика

Четыре крайних очных встречи завершились ничейными исходами

«Пчёлы» уступили в одной игре из пяти последних

Три поражения потерпели «орлы» за аналогичный период.

Прогноз

После победы над «Фулхэмом» в прошлом туре выигрыш «пчёл» в предстоящей встрече кажется вполне вероятным. Компания Pinnacle предлагает на победу «Брентфорда» коэффициент 2.20.