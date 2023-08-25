«Кёльн» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.08.2023)

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сегодня, 20:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Кёльн» – «Вольфсбург», который состоится 26 августа 2023 года

«Кёльн»

«Козлы» в прошлом сезоне чемпионата Германии заняли одиннадцатое место. Вспомним несколько футбольных встреч с участием команды за последнее время. В товарищеском матче «красно-белые» взяли верх над французским клубом «Нант». Сохранив свои ворота в неприкосновенности, «Кёльн» дважды поразил ворота «канареек». 14 августа в 1/32 Кубка Германии после дополнительного времени «красно-белые» с разницей в пару голов обыграли «Оснабрюк».

В игре 1-го тура нового сезона Бундеслиги «красно-белые» уступили с минимальным счётом дортмундской «Боруссии».

«Вольфсбург»

«Волки» по итогам сезона 2022/2023 Бундеслиги заняли восьмое место. Рассмотрим недавние матчи «зелёно-белых», чтобы оценить шансы команды в будущей игре с «козлами» из Кёльна. С минимальным счётом «Вольфсбург» проиграл «Сельте» в товарищеской встрече. В сухую, забив шесть мячей, «волки» разгромили команду «Маккаби» из Берлина в рамках матча 1/32 Кубка Германии.

На прошлых выходных в игре 1-го тура нового сезона чемпионата Германии со счётом 2:0 «зелёно-белые» взяли верх над «Хайденхаймом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кёльн» – 2.36

Ничья – 3.60

Победит «Вольфсбург» – 2.95

Победит «Вольфсбург» с форой -1.5 – 5.70

Обе забьют — нет – 2.31

Обе забьют — да – 1.59

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.72

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.13

Статистика

В трёх футбольных поединках из пяти крайних «козлы» обыграли своих оппонентов

За тот же период «волки» взяли верх над своими соперниками в двух встречах

Исходом тотал меньше 2.5 голов за игру завершились три личных матча команд из пяти последних.

Прогноз

«Красно-белые» с достойным счётом в прошлом туре уступили дортмундской «Боруссии» на их поле. В предстоящей домашней игре «козлы» вполне могут взять три очка. Компания Pinnacle предлагает на победу «Кёльна» коэффициент 2.36.