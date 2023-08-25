«Кёльн» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.08.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Кёльн» – «Вольфсбург», который состоится 26 августа 2023 года
«Кёльн»
«Козлы» в прошлом сезоне чемпионата Германии заняли одиннадцатое место. Вспомним несколько футбольных встреч с участием команды за последнее время. В товарищеском матче «красно-белые» взяли верх над французским клубом «Нант». Сохранив свои ворота в неприкосновенности, «Кёльн» дважды поразил ворота «канареек». 14 августа в 1/32 Кубка Германии после дополнительного времени «красно-белые» с разницей в пару голов обыграли «Оснабрюк».
В игре 1-го тура нового сезона Бундеслиги «красно-белые» уступили с минимальным счётом дортмундской «Боруссии».
«Вольфсбург»
«Волки» по итогам сезона 2022/2023 Бундеслиги заняли восьмое место. Рассмотрим недавние матчи «зелёно-белых», чтобы оценить шансы команды в будущей игре с «козлами» из Кёльна. С минимальным счётом «Вольфсбург» проиграл «Сельте» в товарищеской встрече. В сухую, забив шесть мячей, «волки» разгромили команду «Маккаби» из Берлина в рамках матча 1/32 Кубка Германии.
На прошлых выходных в игре 1-го тура нового сезона чемпионата Германии со счётом 2:0 «зелёно-белые» взяли верх над «Хайденхаймом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кёльн» – 2.36
- Ничья – 3.60
- Победит «Вольфсбург» – 2.95
- Победит «Вольфсбург» с форой -1.5 – 5.70
- Обе забьют — нет – 2.31
- Обе забьют — да – 1.59
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.72
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.13
Статистика
- В трёх футбольных поединках из пяти крайних «козлы» обыграли своих оппонентов
- За тот же период «волки» взяли верх над своими соперниками в двух встречах
- Исходом тотал меньше 2.5 голов за игру завершились три личных матча команд из пяти последних.
Прогноз
«Красно-белые» с достойным счётом в прошлом туре уступили дортмундской «Боруссии» на их поле. В предстоящей домашней игре «козлы» вполне могут взять три очка. Компания Pinnacle предлагает на победу «Кёльна» коэффициент 2.36.