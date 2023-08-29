«Будё-Глимт» – «Сепси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1693266228

сегодня, 02:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на ответный финальный матч квалификации Лиги конференций УЕФА «Будё-Глимт» – «Сепси», который состоится 31 августа 2023 года

«Будё-Глимт»

«Глимт» в турнирной таблице чемпионата Норвегии на данный момент занимает первое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. С общим счётом 6:0 по сумме двух встреч «жёлтые» обыграли в 1/2 квалификации Лиги конференций армянскую команду «Пюник». С разницей в пару мячей «Будё-Глимт» взял верх над «Хёугесунном» в рамках матча 19-го тура Высшей лиги чемпионата Норвегии.

24 августа со счётом 2:2 вничью «Глимт» сыграл с командой «Сепси» на их поле в рамках первой финальной игры квалификации Лиги конференций.

«Сепси»

«Красно-белые» в Суперлиге Румынии находятся на седьмой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков команды за последнее время. С общим счётом 2:1 по сумме двух встреч «Сепси» выиграл у казанской команды «Актобе» в полуфинале квалификации Лиги конференций. 21 августа в матче прошлого тура чемпионата Румынии «красно-белые» раскатали ничью с командой «Херманнштадт» (1:1).

В первой игре квалификации с «жёлтыми» из Будё «Сепси» дважды отыгрывался по ходу матча. Оба гола «красно-белые» забили с пенальти.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Будё-Глимт» – 1.23

Ничья – 6.20

Победит «Сепси» – 10.00

Победит «Будё-Глимт» с форой -1.5 – 1.64

Обе забьют — нет – 1.92

Обе забьют — да – 1.78

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.38

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.81

Статистика

Только одну победу одержал «Сепси» в пяти крайних матчах

За тот же период «Глимт» выиграл в трёх поединках

Четыре игры с участием «красно-белых» из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

«Жёлтые» не проиграли румынской команде в первой игре. На своём поле у «Глимта» шансов явно больше. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.64 на победу команды «Будё-Глимт» с форой -1.5 гола. На своём поле «жёлтые» обычно обыгрывают своих оппонентов.