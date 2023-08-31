«Дроэда Юнайтед» – ЮКД: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дроэда» – ЮКД, который состоится 1 сентября 2023 года

«Дроэда Юнайтед»

На данный момент «Дроэда» в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимает седьмое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «турков» за последнее время. Пропустив три гола, в сухую «дроги» проиграли в гостях «красно-белой армии» из Дерри в рамках матча 27-го тура чемпионата Ирландии. С минимальным счётом «Дроэда Юнайтед» на выезде выиграла у команды «Кэрри» в 1/8 Кубка Ирландии.

25 августа со счётом 3:1 «турки» взяли верх над «Корк Сити».

ЮКД

«Студенты» в чемпионате Ирландии на сегодняшний день находятся на последней строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей «Колледжа», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей встрече с «Дроэдой». Ничейным исходом завершилась гостевая игра с «бунтарями» из Корка (1:1). С разницей в четыре гола ЮКД на своём поле потерпел поражение от «Голуэй Юнайтед» в 1/8 Кубка Ирландии.

В матче прошлого тура с минимальным счётом «Сент-Патрикс» в гостях обыграл «студентов».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дроэда» – 1.24

Ничья – 6.40

Победит ЮКД – 11.00

Победит «Дроэда Юнайтед» с форой -1.5 – 1.70

Обе забьют — нет – 1.69

Обе забьют — да – 2.13

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.56

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.38

Статистика

Из пяти очных встреч в трёх исход был следующий: тотал больше 2.5 голов за игру

Две победы одержали «дроги» в пяти крайних матчах

За такой же период «студенты» выиграли только одну встречу.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.70 на победу «Дроэды» с форой -1.5 гола за игру. В двух последних очных матчах «турки» выигрывали «студентов» с разницей в пару мячей.