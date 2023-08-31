«Шелбурн» – «Сент-Патрикс Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шелбурн» – «Сент-Патрикс Атлетик», который состоится 1 сентября 2023 года

«Шелбурн»

«Красные» в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают на сегодняшний день пятое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием команды. В сухую, дважды поразив ворота соперника, «Шелбурн» в гостях одержал победу над «бунтарями» из Корка в рамках матча 25-го тура Премьер-дивизиона. С одинаковым счётом 1:1 вничью сыграли «красные» с командами «Дандолк» и «Шемрок Роверс».

На прошлых выходных с минимальным счётом «Шелбурн» в гостях взял верх над «Слайго Роверс».

«Сент-Патрикс Атлетик»

«Святоши» на текущий момент в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на второй строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Сент-Патрикса» за последнее время. 11 августа в игре 27-го тура чемпионата Ирландии «нулёвку» раскатали «святоши» с «Богемиансом». После серии пенальти «Пат’с» выиграл у «кондитеров» из Дерри в 1/8 Кубка Ирландии.

25 августа со счётом 1:0 «святоши» одержали победу над «студентами».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шелбурн» – 2.70

Ничья – 3.20

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 2.70

Победит «Шелбурн» с форой -1 – 4.50

Обе забьют — нет – 1.83

Обе забьют — да – 1.98

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.26

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.62

Статистика

Три крайние очные встречи завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

Из пяти последних матчей «Шелбурн» выиграл в двух встречах

За аналогичный период «Сент-Патрикс Атлетик» взял верх над своими соперниками в четырёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов за игру в предстоящем матче коэффициент 1.62. Встречи данных команд на футбольном поле не отличаются высокой результативностью.