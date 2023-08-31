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«Шемрок Роверс» – «Богемианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1 сентября 2023)

вчера, 21:24
«Шемрок Роверс» – «Богемианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1 сентября 2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шемрок Роверс» – «Богемианс», который состоится 1 сентября 2023 года

«Шемрок Роверс»

«Роверс» возглавляет на данный момент турнирную таблицу чемпионата Ирландии. Для того чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече с «Богемиансом», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Шемрока». 6 августа в рамках матча 26-го тура Премьер-дивизиона с разницей в один мяч «Шемрок Роверс» дома выиграл у «бунтарей» из Корка. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Шелбурном» (1:1).

25 августа с минимальным счётом «Обручи» взяли верх над «Дандолком».

«Богемианс»

«Цыгане» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают четвёртое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Богемианса» за последнее время. Восемь матчей подряд «чёрно-красные» не уступают своим соперникам. 11 августа «нулёвку» раскатали «цыгане» с «Сент-Патриксом» в рамках матча 27-го тура чемпионата Ирландии. Через неделю в сухую, поразив шесть раз ворота соперника, «цыгане» разгромили команду «Рокмаунт» в 1/8 Кубка Ирландии.

Со счётом 2:2 вничью завершился домашний матч прошлого тура Премьер-дивизиона с командой «Дерри Сити».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Шемрок Роверс» – 1.76
  • Ничья – 3.85
  • Победит «Богемианс» – 4.50
  • Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 – 2.89
  • Обе забьют — нет – 2.05
  • Обе забьют — да – 1.77
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.83
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.98

Статистика

  • Из пяти крайних очных матчей в четырёх исход был следующий: обе забьют – нет
  • В двух матчах из пяти последних «Шемрок» выиграл своих соперников
  • За аналогичный период «Богемианс» одержал три победы.

Прогноз

Если обратить внимание на личные матчи команд, то «Обручи» на своём поле обычно выигрывали у «Богемианса». Компания Pinnacle предлагает на победу «Шемрока» коэффициент 1.76.

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