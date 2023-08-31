«Шемрок Роверс» – «Богемианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1 сентября 2023)

1693506261

вчера, 21:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шемрок Роверс» – «Богемианс», который состоится 1 сентября 2023 года

«Шемрок Роверс»

«Роверс» возглавляет на данный момент турнирную таблицу чемпионата Ирландии. Для того чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече с «Богемиансом», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Шемрока». 6 августа в рамках матча 26-го тура Премьер-дивизиона с разницей в один мяч «Шемрок Роверс» дома выиграл у «бунтарей» из Корка. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Шелбурном» (1:1).

25 августа с минимальным счётом «Обручи» взяли верх над «Дандолком».

«Богемианс»

«Цыгане» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают четвёртое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Богемианса» за последнее время. Восемь матчей подряд «чёрно-красные» не уступают своим соперникам. 11 августа «нулёвку» раскатали «цыгане» с «Сент-Патриксом» в рамках матча 27-го тура чемпионата Ирландии. Через неделю в сухую, поразив шесть раз ворота соперника, «цыгане» разгромили команду «Рокмаунт» в 1/8 Кубка Ирландии.

Со счётом 2:2 вничью завершился домашний матч прошлого тура Премьер-дивизиона с командой «Дерри Сити».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шемрок Роверс» – 1.76

Ничья – 3.85

Победит «Богемианс» – 4.50

Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 – 2.89

Обе забьют — нет – 2.05

Обе забьют — да – 1.77

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.83

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.98

Статистика

Из пяти крайних очных матчей в четырёх исход был следующий: обе забьют – нет

В двух матчах из пяти последних «Шемрок» выиграл своих соперников

За аналогичный период «Богемианс» одержал три победы.

Прогноз

Если обратить внимание на личные матчи команд, то «Обручи» на своём поле обычно выигрывали у «Богемианса». Компания Pinnacle предлагает на победу «Шемрока» коэффициент 1.76.