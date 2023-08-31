«Аугсбург» – «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1693514884

вчера, 23:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» – «Бохум», который состоится 2 сентября 2023 года

«Аугсбург»

По итогам прошлого сезона Бундеслиги «Аугсбург» занял пятнадцатое место. Ознакомимся с несколькими футбольными поединками с участием «фуггеров» за последнее время. Пять матчей подряд команда не радует победами своих поклонников. В 1/32 Кубка Германии «фуггеры» проиграли «Унтерхакингу» (0:2). Ничейным исходом завершилась домашняя игра с мёнхенгладбахскими «жеребятами» в рамках матча 1-го тура Бундеслиги. Футбольный поединок порадовал болельщиков обилием голов.

На прошлых выходных со счётом 1:3 «Аугсбург» проиграл в гостях «баварцам».

«Бохум»

«Невыбиваемые» в сезоне 2022/2023 Бундеслиги заняли четырнадцатую строчку турнирной таблицы. Для того чтобы оценить шансы команды в предстоящей игре с «Аугсбургом», рассмотрим недавние матчи с участием «синих» из Бохума. 12 августа после серии пенальти «несгибаемые» уступили команде «Арминия» в 1/32 Кубка Германии. В сухую, пропустив пять мячей, «Бохум» проиграл «Штутгарту» в матче первого тура чемпионата.

26 августа ничейным исходом завершилась домашняя игра с дортмундской «Боруссией» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аугсбург» – 2.01

Ничья – 3.80

Победит «Бохум» – 3.60

Победит «Аугсбург» с форой -1.5 – 3.40

Обе забьют — нет – 2.26

Обе забьют — да – 1.63

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.16

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 голов за матч

Четыре поражения потерпели «фуггеры» в пяти последних поединках

За такой же период «невыбиваемые» уступили в трёх матчах.

Прогноз

«Фуггеры» дома в матче первого тура забили оппоненту четыре гола и столько же пропустили. Вполне возможно, что от предстоящей игры также можно ожидать немало голов. Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 2.5 голов за игру коэффициент 1.70.