«Хоффенхайм» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Хоффенхайм» – «Вольфсбург», который состоится 2 сентября 2023 года
«Хоффенхайм»
«Деревенские» по итогам сезона 2022/2023 Бундеслиги заняли 12-е место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «сине-белых». С разницей в три гола «Хоффенхайм» выиграл у «Любека» в 1/32 Кубка Германии. В один мяч «деревенские» дома уступили «Фрайбургу» в рамках матча 1-го тура чемпионата Германии. Забитым голом за «сине-белых» во второй половине встречи отметился защитник из Турции Озан Кабак.
На прошлых выходных со счётом 3:2 «Хоффенхайм» выиграл у «Хайденхайма» в гостях.
«Вольфсбург»
«Волки» заняли в прошлом сезоне чемпионата Германии восьмое место. Ознакомимся с результатами нескольких матчей «зелёно-белых» за последнее время. В трёх матчах к ряду «Вольфсбург» обыгрывает своих оппонентов. В сухую, поразив шесть раз ворота соперника, «волки» взяли верх над берлинским «Маккаби» в 1/32 Кубка Германии. В матче 1-го тура Бундеслиги «зелёно-белые» выиграли у «Хайденхайма» (2:0).
26 августа со счётом 2:1 «Вольфсбург» в гостях одержал победу над «козлами» из Кёльна.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Хоффенхайм» – 2.55
- Ничья – 3.70
- Победит «Вольфсбург» – 2.65
- Победит «Хоффенхайм» с форой -1.5 – 4.55
- Обе забьют — нет – 2.66
- Обе забьют — да – 1.46
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.25
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.64
Статистика
- Четыре очные встречи из десяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру
- В двух матчах из десяти последних «деревенские» обыграли своих соперников
- За тот же период «волки» выиграли в трёх встречах.
Прогноз
Не факт, что команды на двоих в матче забьют четыре гола или больше, но не меньше трёх голов в предстоящей игре мы увидим. Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 2.5 голов за матч коэффициент 1.52.