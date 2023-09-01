«Хоффенхайм» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Хоффенхайм» – «Вольфсбург», который состоится 2 сентября 2023 года

«Хоффенхайм»

«Деревенские» по итогам сезона 2022/2023 Бундеслиги заняли 12-е место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «сине-белых». С разницей в три гола «Хоффенхайм» выиграл у «Любека» в 1/32 Кубка Германии. В один мяч «деревенские» дома уступили «Фрайбургу» в рамках матча 1-го тура чемпионата Германии. Забитым голом за «сине-белых» во второй половине встречи отметился защитник из Турции Озан Кабак.

На прошлых выходных со счётом 3:2 «Хоффенхайм» выиграл у «Хайденхайма» в гостях.

«Вольфсбург»

«Волки» заняли в прошлом сезоне чемпионата Германии восьмое место. Ознакомимся с результатами нескольких матчей «зелёно-белых» за последнее время. В трёх матчах к ряду «Вольфсбург» обыгрывает своих оппонентов. В сухую, поразив шесть раз ворота соперника, «волки» взяли верх над берлинским «Маккаби» в 1/32 Кубка Германии. В матче 1-го тура Бундеслиги «зелёно-белые» выиграли у «Хайденхайма» (2:0).

26 августа со счётом 2:1 «Вольфсбург» в гостях одержал победу над «козлами» из Кёльна.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хоффенхайм» – 2.55

Ничья – 3.70

Победит «Вольфсбург» – 2.65

Победит «Хоффенхайм» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 2.66

Обе забьют — да – 1.46

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.25

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.64

Статистика

Четыре очные встречи из десяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру

В двух матчах из десяти последних «деревенские» обыграли своих соперников

За тот же период «волки» выиграли в трёх встречах.

Прогноз

Не факт, что команды на двоих в матче забьют четыре гола или больше, но не меньше трёх голов в предстоящей игре мы увидим. Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 2.5 голов за матч коэффициент 1.52.