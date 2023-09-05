Опорник Лаксальт и снайпер Заболотный. Неожиданные герои сезона в РПЛ

1693894496

сегодня, 09:14

Рядом новичок «Спартака» и 19-летний вингер.

Диего Лаксальт («Динамо», 30 лет)

Кто помнит уругвайца по матчам за «Дженоа», тот знает, что темп латераль держал всегда. Но Лаксальт не играл опорного полузащитника в Италии, не говоря о периоде в «Динамо». Когда Диего поднимали в полузащиту в Италии, то пользовались его резкостью на фланге. А Личка придумал оригинальный ход. Пока полузащитник Фомин увлекался мыслями о переезде во Францию, а мексиканский хавбек Луис Чавес застрял по пути в РПЛ , Лаксальт занялся организацией игры «бело-голубых». Команда делит второе место, невзирая на различные приключения, опорник Диего прижился в основе, ему предложат новый контракт.

Антон Заболотный ( ЦСКА , 32 года)

Ни одна из общих оценок форварда Заболотного не изменилась. Это не нападающий, с которым можно выиграть РПЛ . У Антона не получилось в «Зените», хотя за «Сочи» тяжелый нападающий играл здорово. Федотов летом искал нападающего, который вытеснил бы ветерана на скамейку. Но пока Бабаев не мог заманить новичка, Заболотный занялся голами. Грех не забивать в составе «Зенита», это касается Сергеева и Кассьерры, но вот в атаке ЦСКА , где ассистировать должен опорник Мухин, тяжелее собрать четыре гола в РПЛ . Заболотный справился, еще и голевую передачу отдал. За весь прошлый сезон Антон забил всего три мяча, хотя сыграл после выходов в основе и на замену больше времени, чем сейчас.

Никита Салтыков («Крылья Советов», 19 лет)

У самарцев эффективная атака, и Салтыков – её важная часть. В РПЛ всего двадцать шесть футболистов моложе двадцати лет с игровой практикой. Но только у троих больше 400 сыгранных минут в стартовых семи турах. Кроме Пиняева, бывшего игрока «Крыльев Советов», и защитника Мелёхина из «Ростова», выделился также юный Никита Салтыков. Успешно заменил на фланге в атаке как раз Пиняева, который уехал в Москву. Никита в будущем может получить приглашения от больших клубов РПЛ , а пока помогает «Крыльям Советов». Техничный футболист забил 2 мяча и сделал 1 ассист. Его коллега Гарре не хуже, но аргентинца сложно назвать неожиданным героем, Бенхамин показал себя еще в прошлом сезоне.

Андрей Егорычев («Урал», 30 лет)

В возрасте Егорычева сложно закрывать непривычные позиции, но Андрей даже в атаке «Урала» появлялся. В семи турах полузащитник сыграл на пяти разных позициях, выполняя установки тренера Ганчаренко. В команде только у Юшина больше последних пасов напарникам, чем у Егорычева. Пока Бикфалви набирает форму в 35 лет, Андрей помог атаке «Урала», хотя про работу без мяча тоже не забывал. Егорычеву будет сложно сохранить летнюю форму, но Милнера из РПЛ грех не выделить по итогам летнего отрезка сезона.

Эдгар Севикян («Пари НН», 22 года)

У нападающего из школы «Локомотива» не получилось закрепиться в «Леванте», но после возвращения в страну, где родился – Севикян москвич, Эдгар сумел найти себе подходящий клуб. У Юрана в Нижнем Новгороде форвард при деле. Забил два мяча, создал 4 момента для напарников, нанес 9 ударов в сторону чужих ворот. Плеймейкер Калинский и нападающий Сулейманов получили достойного помощника. Конечно, ко многим в списке есть вопросы по классу, но поэтому они и неожиданные герои. Успехи Клаудиньо, Соболева, Промеса и Вендела точно никого из фанатов РПЛ удивить не могут. А вот Севикяна даже в сборную России впервые позвали, хотя Эдгар в итоге предпочел команду Армении.

Муми Нгамалё («Динамо», 29 лет)

Не мог бы удивить успех Смолова, ведь Федор как начитанная версия Дзюбы – оба форварда с хорошей голевой статистикой в РПЛ . Нельзя удивляться, что у Тюкавина есть голы и ассисты, ведь Константин молодой и талантливый нападающий «Динамо». А вот успех Нгамалё, у которого бывали в прошлом сезоне откровенно плохие матчи, стал сюрпризом нового сезона. Камерунский вингер «бело-голубых» объективно хорош. Личка расширяет функции футболиста, позволяя смещаться в центр и работать чуть глубже. Активность Скопинцева слева тоже помогает Муми себя показать.

Мартин Крамарич («Сочи», 25 лет)

Полузащитнику из Словении не повезло с клубом. «Сочи» Хохлова не в том состоянии, чтобы зажигать звезды, как бывало раньше. Но Крамарич сам по себе интересный атакующий полузащитник. Мартин выдал идеальный матч против «Ростова», забил дважды и сделал голевую передачу. В РПЛ редко кто может получить 10 баллов за матч по оценкам известного аналитического портала. Крамаричу нужно, чтобы весь «Сочи» стал стабильнее, но при поддержке Нобоа и Юсупова этот хавбек еще себя покажет.

Батчи («Краснодар», 25 лет)

Закономерны успехи вратаря Сафонова, плеймейкера Сперцяна, форварда Кордобы и защитника Алонсо. Атакующий полузащитник Батчи – другое дело. Португалец дебютировал в прошлом сезоне и показал неплохую результативность. Но тогда вингер не был основным, как сейчас. Сыграл во всех семи поединках РПЛ в основе команды Ивича. Крайний атакующий игрок не эгоист, поэтому у него 11 созданных моментов, на один больше, чем у Сперцяна и Кривцова. Португалец стал важной частью системы игры «Краснодара», где Кордобе нужны правильные передачи, а Ивичу важны игроки, которые умеют обыграть соперников один в один. Посмотрим, хватит ли Батчи стабильности, но начал симпатично.

Тео Бонгонда («Спартак», 27 лет)