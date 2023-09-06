Чемпионат мира 1934: весенние загадки сборной Мексики

1694003359

вчера, 15:29

Сборная Мексики в квалификации к турниру Кубка мира 1934 провела 4 матча — больше, чем любая другая команда.

США

ЧМ

США

В 3 матчах против Кубы сыграли 20 футболистов, причём вратарь во всех 3 матчах был один и тот же, это Alfonso Riestra из клуба Asturias. Но в четвёртом матче, самом главном, противв Риме, в воротах стоял резервный голкипер Rafael Navarro из клуба América, или как его ещё называли Navarrito. Он был на полголовы выше Riestra. Этот факт или клубная принадлежность подтолкнули тренера Rafael Garza Gutiérrez «Récord», легенду клуба América, поставить в ворота резервного вратаря — неизвестно. В 4 квалификационных матчах к-1934 с участием сборной Мексики был забит 21 гол, 14 из которых забили мексиканцы. В каждой из 4 игр забивалось не менее 5 мячей. Семь голов — ровно половину из 14 — забил один футболист, это нападающий Dionisio Mejía (клуб Atlante) по прозвищу "Nicho. Причём он оформил по хет-трику в двух матчах подряд против Кубы. Во всех 4 отборочных матчах сыграл только один футболист сборной Мексики — это нападающий José Ruvalcaba (клуб Necaxa). Кстати, у него прозвище "El Siete”, т.е. Семь. В одном из матчей за клуб он забил 7 голов. Но за сборную в официальных матчах он забил только 1 гол (Кубе, 18 марта). 3 матча против Кубы были сыграны в Мехико, на двух стадионах. В первой игре 4 марта 1934, в которой победила Мексика со счётом 3:2, хет-трик оформил Dionisio Mejía (клуб Atlante). Он же вновь забил 3 гола и во втором матче 11 марта (Мексика — Куба 5:0). Mejía забил один из двух голов и в последнем квалификационном матче противв Риме 24 мая 1934, в котором Мексика проиграла 2:4. На фото 1 все игроки сборной Мексики первого матча против Кубы 4 марта с именами:

Подписи к фото мои. Есть чёрно-белое, не раскрашенное такое фото, на котором справа стоит тренер команды, легендарный Рафаэль Гарса Гутьеррес по прозвищу Рекорд, участник ЧМ -1930. С ним играли тогда в Монтевидео Мехия и Карреньо.

Выиграв и второй матч у Кубы, сборная Мексики завоевала путёвку на турнир Кубка мира 1934. Соответствующий трофей был вручен сборной Мексики после матча 11 марта. На фото 2 тренер и все игроки сборной Мексики в том матче с именами:

Подписи к фото мои.

В третьем матче 18 марта в составе сборной Мексики появились сразу 8 новых игроков, не игравших 4 и 11 марта. Фото всех игроков сборной Мексики в матче 18 марта нет. Состав Мексики в том матче выглядел так (данные сайта rsssf):

MEX : Alfonso Riestra (Asturias); Manuel Rosas (Atlante), Alfredo Garzón (América); Carlos Laviada (Asturias), Rafael Guirán (Asturias), José Rosas (América); Jorge Sota (Asturias), Fernando Marcos (España), Manuel Alonso (España), Luis de la Fuente (España), José Ruvalcaba (Necaxa).

К сожалению, пока не удалось обнаружить фото José Rosas из клуба América. Фото остальных 10 футболистов того матча можно увидеть на разных снимках того времени. На фото 3 даны 3 игрока, которые сыграли 18 марта. Все трое впоследствии стали одними из первых мексиканских футболистов, сыгравших в La Liga в Испании.

На фото 4 присутствуют почти 7 из 11 игроков, кто сыграл 18 марта:

Фото взято с сайта anotandofutbol.blogspot.com вместе с подписью.

Нет в их подписи к этому фото имён тренера Rafael Garza Gutiérrez «Récord» и Manuel Rosas, которые стоят крайними справа. Крайний слева присел не Lozano, а José Ruvalcaba (в берете, с мячом). Лицо Jorge Sota есть на фото 2. Отдельное фото нашлось для Rafael Guirán из клуба Atlante. У него прозвище "Pipizca”, что на русском языке звучит довольно забавно.

24 мая 1934 в Риме в присутствии Бенито Муссолини играли сборные Мексики и США .

Как уже говорили выше, в воротах сборной Мексики почему-то появился резервный вратарь Rafael Navarro.

Остальные футболисты уже играли в 3 матчах против Кубы.

Удивительно, но фото всех 11 игроков сборной Мексики в матче против США нет. Есть два варианта фото с разных сторон, но на кадре только по 10 человек: или вратарь, стоявший крайним слева, не попадал в кадр, или капитан команды Guillermo Ortega, стоявший крайним справа, также не попадал в кадр.

Фото 5 и 6 подтверждают эти слова.

С флагом Мексики стоял тренер команды Rafael Garza Gutiérrez «Récord» в необычном одеянии, в форменной фуражке. На фото 7 рядом с ним, в обычном костюме, скорее всего глава делегации на ЧМ -1934 Antonio Correa.

Человек в такой же форме, как и тренер, очень похож на капитана команды Guillermo Ortega, но он ведь должен стоять в футбольной форме во главе команды. Кто же тогда был капитаном в матче против США ?

И что за кубок держит человек в форменной фуражке, который так похож на Guillermo Ortega? Этот трофей совсем не похож на тот, что вручили сборной Мексики 11 марта 1934.

Загадки остаются…

А вот разгадки тоже иногда появляются. Уже упоминали выше, что нет фото одного из 11 мексиканских футболистов, сыгравших 18 марта в третьем матче против Кубы. Имя этого игрока Хосе Росас. Он вошёл в заявку сборной Мексики на ЧМ -1934. Это был игрок из клуба América.

Как оказалось, я ранее ошибочно принял этого футболиста за третьего брата Росаса в заявке сборной Мексики. Третий брат Хуан не привлекался в сборную Мексики в 1934, он появится только в 1937 году.

Ошибка была вызвана тем, что в заявке были только фамилии игроков, а имена сокращённые — Х. Росас, и без указания клубной принадлежности. Подсказали даже не мексиканские историки, а человек из Перу. За что ему благодарность. Так что статьи, что были ранее по теме братьев на первых чемпионатах мира, нужно читать с сегодняшней поправкой.

Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Ни трио, ни дуэта. Чемпионат мира 1934

ЧМ

В качестве обложки статьи взята фотография, сделанная в Риме накануне матча против США . В итальянской газете предположили, что именно этим составом будет играть Мексика. Они ошиблись только с вратарём.

Турнир Кубка мира стартовал 27 мая. Сборная Мексики купила обратный билет на следующий день после финала турнира, на 11 июня. Но уже вечером 24 мая их надежды на участие в мировом чемпионате рухнули. За оставшиеся 17 дней до отъезда на родину Мексика смогла договориться о нескольких товарищеских матчах, чтобы заработать на обратный билет. Пара игр в Швейцарии, пара в Голландии, потом в Испании. Трое игроков остались в Испании. Остальным предстояло переплыть океан.

На фото из голландской газеты мексиканцы на разминке перед встречей с роттердамской Спартой:

На этом фото трудно кого-то узнать. Хочется надеяться, что есть и лицо неуловимого Хосе Росаса.