Нидерланды – Греция: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа квалификации на Евро Нидерланды – Греция, который состоится 7 сентября 2023 года

Нидерланды

«Заводные апельсины» в мировом рейтинге занимают седьмое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием сборной за последнее время. Со счётом 3:0 сборная Нидерландов в матче 2-го тура группового раунда квалификации обыграла национальную команду Гибралтара. Хорваты после дополнительного времени выиграли у «оранжевых» в 1/2 плей-офф Лиги наций.

18 июня в матче за 3-е место итальянцы взяли верх над «заводными апельсинами».

Греция

Греки на текущий момент в мировом рейтинге ФИФА находятся на 50-ом месте. Освежим в памяти результаты недавних матчей сборной Греции. Нулевую ничью раскатали «бело-синие» с литовской сборной в рамках товарищеского матча. В матче 3-го тура группового этапа квалификации «пиратский корабль» дома в один гол выиграл у ирландцев. Голами за сборную Греции отличились полузащитник «Трабзонспора» Анастасиос Бакасетас и нападающий «Олимпиакоса» Гиоргос Масурас.

19 июня в матче 4-го тура квалификации с минимальным счётом французы выиграли у греков.

Котировки БК Pinnacle

Победит Нидерланды – 1.47

Ничья – 4.60

Победит Греция – 7.00

Победит Нидерланды с форой -1.5 – 2.25

Обе забьют — нет – 1.79

Обе забьют — да – 2.06

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.83

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.02

Статистика

Только в одном матче из пяти последних «оранжевые» одержали победу

За тот же период «пиратский корабль» выиграл в двух встречах

Из пяти очных встреч в трёх исход был следующий: тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Нидерландов коэффициент 1.47. «Заводные апельсины» отстают на три очка от греков, но после победы в предстоящем матче смогут догнать оппонента.