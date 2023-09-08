Они заслужили порцию критики. «Аталанта» «маринует» Миранчука, «Рома» — на вылет

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сегодня, 19:14

А «Наполи» перестал быть таким ярким.

Серия А стартовала громко – «Интер» идёт на 1-м месте, «Милан» после серьезного усиления готов вернуться в тройку и бороться за чемпионство, здесь же идёт «Ювентус». Но бок о бок с положительными событиями – поводы для негатива. Разговариваем об «Аталанте», «Наполи» и «Роме».

Команда с Лукаку в составе – в зоне вылета

Сразу стоит сделать оговорку – итальянцы отыграли всего 3 тура. По их прошествии рано даже задумываться о тенденциях, которые будут проявляться на дистанции всего сезона. Но к моменту паузы на игры сборных картина такова – «Рома» под руководством Жозе Моуриньо проваливает стартовый отрезок. «Желто-красные» ограничены в ресурсах, потеряли Ибаньеса, Клюйверта и др. – в общей заработали на продажах игроков 74,5 миллиона евро. При этом закупились лишь на 9, большую часть из которых потратили на аренду Ромелу Лукаку из «Челси». Подписание бельгийца – большая удача, учитывая травму Абрахама и высокий уровень самого Ромелу в Италии.

Помимо него в Рим приехали Леандро Паредес, Эван Ндика, Уссем Ауар, Сердар Азмун и Ренату Санчеш. Несмотря на это, подопечные Жозе Моуриньо даже с аутсайдерами – «Салернитаной» и «Вероной» – испытывают серьезные трудности. «Мастифам» «Рома» уступила (1:2), с «гранатовыми» поделила очки (2:2).

Сам наставник тоже успел отличиться – мы уже знаем, что Моуриньо пропустит 4 еврокубковых матча за оскорбление судьи Энтони Тэйлора после финала ЛЕ . На старте чемпионата Италии его отстранили на 10 дней из-за еще одного инцидента – после игры с «Монцей» менеджер прошелся еще и по Даниэлю Киффи. К третьему туру против «Милана» португалец вернулся на тренерский мостик – но после гола «Милана» с пенальти стал саркастически аплодировать арбитру, а после окончания поединка (поражение 1:2) отказался общаться со СМИ . Давно известно, Моуриньо – темпераментный и скандальный тренер. Но прямо сейчас римляне на пороховой бочке. С одной стороны, неприятности в чемпионате, с другой – подливающий масла в огонь тренер. Еще и скорый старт ЛЕ вызывает опасения – при том, что на старте «жёлто-красные» набрали 1 балл, непонятно, как получится играть на 2 фронта

«Аталанта» и Миранчук в тупике

«Бергамаски» уверенно вкатились в чемпионат, набрав 6 очков в трех турах – идут в топ-5. Негатив связан скорее с тем, как разворачиваются события с Алексеем Миранчуком. Понятно, что перспективы россиянина с «Аталанте» сомнительны – хавбеку уже 27 лет, это не тот возраст, в котором игроки добиваются значительного прогресса. За время карьеры в итальянском коллективе футболист так и не пробился в стартовый состав, так и не привык к требованиям Гасперини.

Аренда в «Торино» стала спасительной – и Алексей провел свой лучший сезон в Европе. Для всех было лучше, если бы туринцы и «бергамаски» оформили полноценный трансфер. Но последние выставили ценник, на который «гранатовые» пойти отказались. И позицию «Аталанты» можно понять – они хотят получить от продажи хоть что-то поскольку брали россиянина за 14,5 млн евро. В то же время наставник не хочет терять глубину скамейки – агент Алексея недавно отмечал:

У него [Миранчука] состоялся хороший и продуктивный разговор с Гасперини, во время которого тренер сказал: «Леша, спокойно готовься. В сборную не поедешь. Мы за тобой следили, мы тебя знаем, все будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай».

Недавно 27-летний полузащитник вернулся к тренировкам в основной группе – до этого восстанавливался после травмы. Придется опять бороться за минимум игрового времени – при том, что в том же «Торино» хотя бы была гарантия стабильной практики и статуса одного из лидеров.

«Наполи» – это больше не передовые идеи и яркая атака

Видимого провала на старте сезона не случилось – хотя такие опасения были, поскольку Руди Гарсию уж точно не назовешь адептом идей Спаллетти. За 3 тура – победы над «Фрозиноне» и «Сассуоло», поражение от «Лацио». Корень претензий – в содержании. Больше нет привычного многообразия вариантов развития атаки при владении, структура стала на порядок проще. Теперь Виктор Осимхен еще больше влияет на игру в финальной трети, но главным образом – за счет борьбы в воздухе.

Позиционная атака – не сильная сторона команд французского менеджера, поэтому и неаполитанцы в этом аспекте стагнируют. Больше всего от этого страдают полузащитники – Станислав Лоботка теряет вес в построении атак – Ангисса хотя бы может компенсировать это объемом работы без мяча, единоборствами.

Вся надежда – на миланцев

Кто-то должен компенсировать негативные элементы. Как и говорилось в начале текста – это могут сделать «Милан» и «Интер». Первые усложнили структуру игры и стартовали с трех побед к ряду – за это время успели сверкнуть новички: Тиджани Рейндерс, Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик.