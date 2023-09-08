Новички топа бомбардиров АПЛ. Однофамилец легенды МЮ конкурирует с Холандом

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сегодня, 16:39

В топ-5 – норвежец, ирландец, камерунец и нигериец.

Раньше в топе бомбардиров АПЛ встречались Мохамед Салах, Серхио Агуэро, Харри Кейн, теперь первую строчку надолго забрал Эрлинг Холанд. При этом в списке есть и другая интрига – новички.

Эван Фергюсон исследует новые вершины

Прошлый сезон однофамилец легендарного наставника «Манчестер Юнайтед» начинал в статусе юнца, борющегося за место в основе – и котировался на уровне 1 миллиона евро. К матчам в АПЛ Эван стал привлекаться лишь в декабре 2022 года – и сразу забил «Арсеналу», с «Эвертоном» оформил гол+ассист, отличился против «Ливерпуля» с «Лестером». Весной его кандидатуру рассматривали уже гранды Премьер-Лиги – «Манчестер Сити» искал план Б на случай ухода Холанда, «Тоттенхэм» видел в ирландце замену Харри Кейну. Для того, чтобы сезон стал идеальным не хватало разве что матча против манкунианцев и фото с Алексом Фергюсоном после встречи.

Зато на старте новой кампании молодой страйкер «Брайтона» — в огне. Против «Лутона» и «Вулверхэмптона» он еще выходил с замены – и даже так успел отметиться забитым мячом. А вот с «Вест Хэмом» и «Ньюкаслом» 18-летний форвард играл уже с первых минут – и даже оформил хет-трик в ворота «сорок», принеся «чайкам» разгромную победу.

Как минимум на ближайшие матчи молодой нападающий застолбил за собой место в старте – дальше всё будет зависеть от его результативности. Вполне вероятно, что Эван станет одним из главных открытий действующего сезона – а там и о переходе в топ-клуб можно будет подумать ( МЮ и «Арсенал» — уже в очереди).

Брайан Мбеумо – путь от Лиги 2 до топ-3 бомбардиров АПЛ

Камерунцу 24 года, профессиональную карьеру он начинал в родном «Труа» — пробился в основу, когда команда еще выступала в элитном дивизионе чемпионата Франции. Потом побегал в Лиге 2 – 10 голов в 36 матчах сезона-2018/19. И на следующий год решил, что с «Брентфордом» в Чемпионшипе перспектив у него будет больше.

К моменту, когда «пчёлы» выбрались в АПЛ , Брайан стал полноценным игроком стартового состава. Но высочайший уровень камерунский форвард стал показывать только сейчас. В двух предыдущих чемпионатах футболист адаптировался к новым скоростям забил 4 и 9 мячей. Сейчас сыграл в четырёх турах – и стал автором уже 4 голов (поразил ворота «Тоттенхэма» и «Борнмута», оформил дубль с «Фулхэмом»).

Для «Брентфорда» прогресс основного форварда может стать толчком к новым высотам. В прошлом розыгрыше Премьер-Лиги подопечные Томаса Франка боролись за попадание в еврокубки – чтобы обойти «Астон Виллу», не хватило лишь трёх очков. Сейчас «Брентфорд» 8-й и еще не терпел поражений – хотя понятно, что положение команд в топ-5 еще неоднократно изменится. В любом случае, Мбеумо должен быть готов к серьезной конкуренции.

Тайво Авонийи нашел свой чемпионат

Не каждый решается обследовать все глубины европейских чемпионатов. Нигерийский форвард в 18 лет гонял за «Франкфурт» во второй Бундеслиге, затем перебрался в голландский НЕК – команда тоже вылетела во второй дивизион. А Тайво отправился в Бельгию – и там успел примерить футболки «Мускрона» и «Гента», после чего вернулся Германию – «Майнц» и «Унион».

И вот в берлинском коллективе поперло – «железные» в том сезоне уже играли в Лиге конференций и пробились в Лигу Европы, а забивший 15 мячей в чемпионате Авонийи перешел в «Ноттингем» («лесники» тогда вышли в Премьер-Лигу). Команда только в этом сезоне начинает показывать что-то осмысленное, а не просто борется за сохранение прописки. А Тайво помогает голами – по итогам 4 туров нигериец уже поразил ворота «Арсенала», «Шеффилд Юнайтед» и МЮ , а в матче с «Челси» отдал голевую.

Хын-Мин Сон берет голы Кейна на себя

Без Харри «Тоттенхэму» точно стало сложнее. Они потеряли форварда-универсала высочайшего уровня – теперь англичанин показывает свою многогранность в составе «Баварии», а Анге Постекоглу пытается найти альтернативу.

Теперь с первых минут на острие играет Ришарлисон – но бразилец пока не дает лондонцам завершения. В недавнем матче против «Бернли» австралийский менеджер опробовал альтернативный вариант – и поставил на позицию нападающего корейского полузащитника. Хын-Мин Сон и Харри Кейн были основными опциями «шпор» в финальной трети – и хавбек несколько раз даже отбирал у англичанина звание лучшего бомбардира команды, иногда даже врывался в топ бомбардиров всей лиги.

Начавшийся сезон может стать как раз таким – Харри больше нет в команде, Постекоглу переместил Сона на острие – и тот сразу выстрелил хет-триком в ворота «Бернли». Если кореец окончательно перейдет на эту позицию, ему будет по силам бороться даже за топ-3.

Остальные подтянутся