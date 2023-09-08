Проблемы топов РПЛ. ЦСКА поздно усилился, «Зенит» потерял лидеров, у «Спартака» — Абаскаль

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сегодня, 12:43

Кто-то уже справился.

Большинство клубов РПЛ успели вкатиться в рабочий ритм – всё-таки прошло уже 7 туров. За это время некоторые топы успели пройти мини-спад, с похожими проблемами столкнулись все российские гранды.

«Зенит» забывал о Малкоме и Кузяеве, дожидался Вендела

Минувшим летом чемпионы страны могли потерять и больше ключевых исполнителей. Разговоры ходили о потенциальном уходе Малкома, Кузяева, Вендела и Клаудиньо. Допусти это «сине-бело-голубые» — и у Семака бы возникли серьёзные проблемы, с Клаудиньо вопрос решили быстро – выставили неподъёмный для бразильских клубов ценник. Вендел тоже поскандалил лишь в первых турах, но вернулся к поединку со «Спартаком» и выдал высочайший уровень.

При этом потеря Далера с бразильским вингером всё-таки нанесла определенный урон. На первых порах «Зенит» потерял очки с «Ростовом», а в следующие выходные уступил «Динамо» — на время даже заговорили о крушении петербуржского гиганта. Сейчас же «Зенит» идёт в группе преследователей «Краснодара» и выжидает момент для рывка – отстают «сине-бело-голубые» только на 3 балла.

ЦСКА опять затянул с новичками

Кейс «армейцев» на трансферном рынке в последние годы – очень интересный. Второй год подряд новичков они довозят уже по ходу сезона – при этом в прошлом году заиграли абсолютно все (Мойсес, Гайич, Роша, Мендес, Зделар – игроки старта). Теперь такого же эффекта ждут от форварда Давилы и правого латераля Келлвена. Но Владимир Федотов теряет терпение.

Трансферы к 7-8 туру? Конечно, [это] огорчает. Потому что на игроков стартового состава ложатся серьёзные нагрузки. Мы попали в такую ситуацию, когда людям без должной подготовки приходилось не то что тренироваться, а играть. Это не способствует набору формы – одна игра, две, а потом происходит провальчик. Это мешает команде показывать стабильную игру.

В то же время ЦСКА упустил Фернандеса, потерял Медину, Зайнутдинова и Карраскаля – а необходимость ротации никуда не делась. В итоге к основе начали привлекать совсем молодых воспитанников: Рядно, Кисляка, Арбузова, Глебова, Ермакова. И даже так москвичи на неплохих позициях – до топ-3 лишь 3 очка.

Личка искал связку в опорной зоне «Динамо»

Как и ЦСКА , «Динамо» сделки даются крайне тяжело. Личка не стал переманивать знакомых по «Оренбургу» латиноамериканцев – за это от боссов бывшей команды ему большое «спасибо». При солидном подборе исполнителей в группу атаки серьёзная проблема была с опорной зоной. В первом туре Марцел даже попытался уместить там Фомина и Захаряна – получилось ужасно.

Решением стал Диего Лаксальт, но оставался необходим ещё один топ-опорник – Чавеса получилось привезти лишь спустя месяц переговоров, в конце августа. Уже после оформления сделки был ещё один тревожный звоночек – ничья с «Рубином» и кошмарные 1:4 от «Спартака». Но подопечные Марцела Лички всё же идут на 2-м месте – а это внушает оптимизм.

«Спартак» терпит фокусы Абаскаля

Как ни парадоксально, но источник бед «красно-белых» на данный момент – свой же главный тренер. Определенную логику в действиях Абаскаля всё же можно найти. Почему Пруцев и Литвинов не выходят в старте в РПЛ ? Испанец сформировал два состава – по одному на чемпионат и Кубок. Руслан и Данил – функции для кубковых баталий. Почему Руслана выпускали центрбеком, а не опорником, где он полезнее? Потому что на тот момент не было глубины скамейки в центре обороны. И далее по списку. Просто при наличии логики в этих решениях их эффективность – минимальная.

Пока идёт пауза на игры сборных, Гильермо предстоит всё обдумать – и для него же лучше, если менеджер решит играть в чемпионате теми, кто приносит пользу. Непонятно, по какой причине тех же Зобнина и Денисова не касается ротация, от которой пострадал Руслан.

Ивич породил дискуссии об утерянном лице «Краснодара»

Облик «Краснодара» — это, конечно, не ДНК «Барселоны», но «быки» всегда стремились играть в привлекательный атакующий футбол. И даже удивительно, насколько серьёзно сместился фокус при Ивиче. Теперь это прагматичная прессингующая команда.

Настолько же удивительно, что уже сейчас лидеры «горожан» полностью отвечают новым принципам. Кордоба цепляется за мячи и навязывает борьбу в финальной трети. Олусегун – атлетичный бегунок, Батчи тоже задаёт скорость на фланге. То же самое – с Волковым. Черников – это объём единоборств в опорной. Не просто так Сперцян в этой реальности иногда оказывается инородным телом.

И это приносит результат – поэтому сложности не в видимой, спортивной составляющей. А в идейной – такой «Краснодар» хотел владелец клуба Сергей Галицкий?

«Локомотив» — разговоры о финансовых проблемах, потенциальные потери

Постоянное усиление и перестройка не могли пройти бесследно. При Рангнике «Локомотив» закупался легионерами, после ухода немцев перешёл на российский рынок – и бросил все свои ресурсы на подписание Пиняева, Глушенкова, Дзюбы и Лантратова.

На дистанции второй части сезона-22/23 это дало результат, но изначально говорилось, что основные испытания банду Галактионова ждут в кампании-23/24. Так и произошло. Летом «красно-зелёные» отмалчивались на рынке – взяли разве что Сарвели и Самошникова. В то же время отпустили Кухту, Конти, Камано, Игнатьева, Живоглядова, Едвая, Раконьяца и Мампасси.

Ситуацию прояснил агент Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука – вот что он сказал, отвечая на вопрос о продлении контрактов игроков:

На какой стадии переговоры по продлению контрактов? Ни на какой. Всё так осталось, как и было. Никуда не двигалось и не двигается. «Локомотив» намерен сохранить их, но в связи с финансовыми проблемами пока не делают какие-либо предложения для дальнейшего сотрудничества.

Вероятно, возможности «железнодорожников» вот-вот пробьют потолок – и двигаться выше станет ещё сложнее. Поэтому даже 6-е место в такой ситуации кажется неплохим результатом.