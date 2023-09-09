Азербайджан – Бельгия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа квалификации на Евро Азербайджан – Бельгия, который состоится 9 сентября 2023 года

Азербайджан

В турнирной таблице группы F сборная Азербайджана занимает последнее место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В матче первого тура с разницей в три гола азербайджанская сборная уступила в три гола национальной команде Австрии. Пропустив пять голов, «Милли» проиграла на выезде в сухую шведам.

17 июня со счётом 1:1 азербайджанцы раскатали ничью с эстонцами.

Бельгия

Второе место в своей группе занимают бельгийцы на текущий момент. Ознакомимся с результатами недавних матчей бельгийской сборной, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей игры. В рамках товарищеского матча «красные дьяволы» одержали победу над немецкой сборной (3:2). Ничейным исходом завершилась игра 3-го тура с национальной командой Австрии (1:1).

20 июня со счётом 3:0 бельгийцы в гостях обыграли сборную Эстонии.

Котировки БК Pinnacle

Победит Азербайджан – 9.20

Ничья – 5.20

Победит Бельгия – 1.35

Победит Бельгия с форой -1.5 – 2.00

Обе забьют — нет – 1.67

Обе забьют — да – 2.21

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

Три победы одержали бельгийцы над азербайджанцами в трёх очных встречах из четырёх

«Милли» из пяти крайних матчей выиграла в двух встречах

За аналогичный период «красные дьяволы» обыграли своих оппонентов в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Бельгии с форой -1.5 гола коэффициент 2.00. С разницей в пару мячей даже в гостях бельгийцы обыграют азербайджанскую сборную. «Милли» сыграла вничью с эстонцами, которых «красные дьяволы» разгромили со счётом 3:0.