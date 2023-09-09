Румыния – Израиль: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа квалификации на Евро Румыния – Израиль, который состоится 9 сентября 2023 года

Румыния

Румынская сборная в международном рейтинге ФИФА занимает на данный момент 48-е место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием национальной команды Румынии. На своём поле с разницей в один гол «карпатские ребята» выиграли дома у сборной Беларуси. Нулевую ничью раскатали в рамках матча третьего тура квалификации румыны в гостях с косоварами.

Со счётом 2:2 вничью «трёхцветные» сыграли с «красными крестоносцами» из Швейцарии на их поле.

Израиль

Третье место занимают в группе I «сине-белые», уступая одно очко румынам. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных встреч с участием израильской сборной. Пропустив три гола, в сухую израильтяне проиграли в гостях швейцарцам в матче 2-го тура квалификации. С разницей в один гол «сине-белые» взяли верх над сборной Беларуси. Забитыми голами за национальную команду Израиля отметились Вайсман и Глоух.

19 июня со счётом 2:1 израильтяне одержали победу над андоррцами.

Котировки БК Pinnacle

Победит Румыния – 2.10

Ничья – 3.55

Победит Израиль – 3.50

Победит Румыния с форой -1.5 – 3.70

Обе забьют — нет – 2.10

Обе забьют — да – 1.76

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.90

Статистика

Три личных матча команд из пяти последних завершились следующим исходом: обе забьют – нет

В двух футбольных встречах из пяти крайних «сине-белые» выиграли

За аналогичный период «карпатские ребята» одержали три победы.

Прогноз

Скорее всего, в предстоящем матче команды забьют не меньше трёх голов на двоих. Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 2.5 голов за игру коэффициент 1.94.