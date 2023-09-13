«Эштрела» – «Порту»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Эштрела» – «Порту», который состоится 15 сентября 2023 года

«Эштрела»

После четырёх туров текущего сезона чемпионата Португалии «Эштрела» занимает тринадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «трёхцветных». В матче первого тура Примейра-лиги «Звезда» с минимальным счётом дома уступила команде «Витория Гимарайнш». В сухую, пропустив пару мячей, «Эштрела» проиграла в гостях «Бенфике». На своём поле в позапрошлом туре с разницей в один гол «трёхцветные» выиграли у «Эшторила».

2 сентября ничейным исходом завершилась гостевая игра с «Портимоненси» (1:1).

«Порту»

«Порту» на данный момент в турнирной таблице Примейра-лиги находится на второй строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков «сине-белых» за последнее время. 9 августа в финальном матче Суперкубка Португалии «драконы» проиграли «Бенфике» (0:2). С одинаковым счётом 2:1 в первых трёх турах нового сезона чемпионата «Порту» выиграл у команд «Морейренси», «Фаренсе» и «Риу Аве».

3 сентября ничейным исходом завершилась домашняя игра 4-го тура Примейра-лиги с «Арокой».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эштрела» – 8.20

Ничья – 5.00

Победит «Порту» – 1.35

Победит «Порту» с форой -1.5 – 1.98

Обе забьют — нет – 1.78

Обе забьют — да – 2.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.66

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.18

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В одной игре из пяти последних «драконы» уступили

За тот же период «трёхцветные» проиграли в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Порту» коэффициент 1.35. Беспроигрышная серия «драконов» продлится, а в предстоящей игре «сине-белые» возьмут свои три очка.