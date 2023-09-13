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«Эштрела» – «Порту»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:02
«Эштрела» – «Порту»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Эштрела» – «Порту», который состоится 15 сентября 2023 года

«Эштрела»

После четырёх туров текущего сезона чемпионата Португалии «Эштрела» занимает тринадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «трёхцветных». В матче первого тура Примейра-лиги «Звезда» с минимальным счётом дома уступила команде «Витория Гимарайнш». В сухую, пропустив пару мячей, «Эштрела» проиграла в гостях «Бенфике». На своём поле в позапрошлом туре с разницей в один гол «трёхцветные» выиграли у «Эшторила».

2 сентября ничейным исходом завершилась гостевая игра с «Портимоненси» (1:1).

«Порту»

«Порту» на данный момент в турнирной таблице Примейра-лиги находится на второй строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков «сине-белых» за последнее время. 9 августа в финальном матче Суперкубка Португалии «драконы» проиграли «Бенфике» (0:2). С одинаковым счётом 2:1 в первых трёх турах нового сезона чемпионата «Порту» выиграл у команд «Морейренси», «Фаренсе» и «Риу Аве».

3 сентября ничейным исходом завершилась домашняя игра 4-го тура Примейра-лиги с «Арокой».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Эштрела» – 8.20
  • Ничья – 5.00
  • Победит «Порту» – 1.35
  • Победит «Порту» с форой -1.5 – 1.98
  • Обе забьют — нет – 1.78
  • Обе забьют — да – 2.00
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.66
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.18

Статистика

  • Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
  • В одной игре из пяти последних «драконы» уступили
  • За тот же период «трёхцветные» проиграли в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Порту» коэффициент 1.35. Беспроигрышная серия «драконов» продлится, а в предстоящей игре «сине-белые» возьмут свои три очка.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк порту
Все комментарии
Ванечка
Ванечка
вчера в 16:07
Почти 15 лет не играли между собой команды, тем не менее расстановка сил в противостоянии даже за такой большой срок остается неизменной. Гости - очевидные фавориты поединка, тогда как Амадора все еще осваивается в Примейре. "Драконы" куда более опытны, мастеровитее, играют в более интенсивный и атакующий футбол, да к тому же мотивированы выбраться на первую строчку чемпионата единолично - для этого у них весьма подходящий соперник на этот тур, так что на классе через минусовую фору берем тут победу гостей.
Гость
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