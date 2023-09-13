«Динамо» Москва – «Пари НН»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Динамо» Москва – «Пари НН», который состоится 15 сентября 2023 года

«Динамо» Москва

«Динамовцы» в турнирной таблице чемпионата России занимают второе место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «бело-голубых». 26 августа в матче 6-го тура Премьер-лиги «динамики» раскатали ничью в Казани с местными «рубинами» (2:2). С разницей в три мяча «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» на выезде в игре 3-го тура группового раунда Кубка России.

3 сентября в гостях «бело-голубые» взяли верх над «жёлто-синими» из Ростова-на-Дону со счётом 2:1.

«Пари НН»

«Нижний Новгород» в турнирной таблице Премьер-лиги находится на восьмой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. С минимальным счётом в рамках матча 6-го тура чемпионата нижегородский футбольный клуб выиграл у «Ростова». С таким же счётом на своём поле «Пари НН» уступил дома «быкам» из Краснодара в игре 3-го тура группового этапа Кубка России.

2 сентября со счётом 2:1 «Нижний Новгород» выиграл у казанского «Рубина».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Москва – 1.62

Ничья – 4.20

Победит «Пари НН» – 5.40

Победит «Динамо» Москва с форой -1.5 – 2.63

Обе забьют — нет – 1.86

Обе забьют — да – 1.99

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.92

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.92

Статистика

Четыре личных матча из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – да

В одной игре из пяти последних «динамики» уступили своим соперникам

За аналогичный период «Нижний Новгород» проиграл в двух футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Динамо» коэффициент 1.62. Статистика очных встреч команд подсказывает нам, что на своём поле «динамовцы» обычно выигрывают у «нижегородцев». На три очка отстают «динамовцы» от краснодарских «быков». В предстоящем туре у «динамовцев» будет шанс догнать «чёрно-зелёных».