«Слайго Роверс» – ЮКД: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 30-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Слайго Роверс» – ЮКД, который состоится 15 сентября 2023 года
«Слайго Роверс»
«Слайго» на текущий момент в чемпионате Ирландии находится на восьмой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча со «студентами». В рамках товарищеской игры «красно-белые» выиграли у команды «Трити Юнайтед» (2:0). С минимальным счётом «Слайго Роверс» дома уступил в матче 28-го тура «Шелбурну».
1 сентября со счётом 3:0 «Корк Сити» на своём поле выиграл у «Слайго».
ЮКД
«Колледж» в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимает на сегодняшний день последнюю строчку. Вспомним несколько матчей «студентов» за последнее время. 25 августа с минимальным счётом ЮКД проиграл дома команде «Сент-Патрикс Атлетик». Пропустив три гола, в сухую «Колледж» потерпел поражение в гостях от «Дроэды Юнайтед» в рамках матча 29-го тура чемпионата Ирландии.
6 сентября «кондитеры» из Дерри на выезде разгромили «студентов» (5:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Слайго Роверс» – 1.33
- Ничья – 5.00
- Победит ЮКД – 8.40
- Победит «Слайго Роверс» с форой -1.5 – 1.92
- Обе забьют — нет – 1.76
- Обе забьют — да – 1.99
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.63
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.19
Статистика
- В трёх крайних личных матчах команд исход был следующий: тотал больше 2.5 голов за игру
- Шесть поражений потерпели «красно-белые» в десяти последних матчах
- За аналогичный период «студенты» проиграли своим оппонентам в восьми встречах.
Прогноз
На поле ЮКД в матче 21-го тура текущего сезона «студенты» одержали со счётом 2:1 победу над «Слайго». В предстоящем матче у «красно-белых» будет возможность взять реванш и они этим шансом воспользуются. Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Слайго Роверс» коэффициент 1.33.