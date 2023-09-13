«Слайго Роверс» – ЮКД: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 30-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Слайго Роверс» – ЮКД, который состоится 15 сентября 2023 года

«Слайго Роверс»

«Слайго» на текущий момент в чемпионате Ирландии находится на восьмой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча со «студентами». В рамках товарищеской игры «красно-белые» выиграли у команды «Трити Юнайтед» (2:0). С минимальным счётом «Слайго Роверс» дома уступил в матче 28-го тура «Шелбурну».

1 сентября со счётом 3:0 «Корк Сити» на своём поле выиграл у «Слайго».

ЮКД

«Колледж» в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимает на сегодняшний день последнюю строчку. Вспомним несколько матчей «студентов» за последнее время. 25 августа с минимальным счётом ЮКД проиграл дома команде «Сент-Патрикс Атлетик». Пропустив три гола, в сухую «Колледж» потерпел поражение в гостях от «Дроэды Юнайтед» в рамках матча 29-го тура чемпионата Ирландии.

6 сентября «кондитеры» из Дерри на выезде разгромили «студентов» (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Слайго Роверс» – 1.33

Ничья – 5.00

Победит ЮКД – 8.40

Победит «Слайго Роверс» с форой -1.5 – 1.92

Обе забьют — нет – 1.76

Обе забьют — да – 1.99

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.63

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.19

Статистика

В трёх крайних личных матчах команд исход был следующий: тотал больше 2.5 голов за игру

Шесть поражений потерпели «красно-белые» в десяти последних матчах

За аналогичный период «студенты» проиграли своим оппонентам в восьми встречах.

Прогноз

На поле ЮКД в матче 21-го тура текущего сезона «студенты» одержали со счётом 2:1 победу над «Слайго». В предстоящем матче у «красно-белых» будет возможность взять реванш и они этим шансом воспользуются. Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Слайго Роверс» коэффициент 1.33.