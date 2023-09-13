«Фортуна» – «Волендам»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов «Фортуна» – «Волендам», который состоится 16 сентября 2023 года

«Фортуна»

«Жёлто-зелёные» в турнирной таблице чемпионата Нидерландов занимают на текущий момент девятое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Фортуны» за последнее время. Со счётом 2:2 вничью завершилась выездная игра с «Эксельсиором». Забитыми голами за гостей отличились полузащитник Дерой Дуарте и нападающий Мухамед Бельхир. «Нулёвку» раскатали «жёлто-зелёные» дома с «Аяксом» в игре позапрошлого тура чемпионата.

С минимальным счётом в рамках товарищеской встречи нидерландская «Фортуна» уступила «Фортуне» из Дюссельдорфа.

«Волендам»

«Волендам» на сегодняшний день в турнирной таблице Эредивизи находятся на пятнадцатой строчке. Предлагаем рассмотреть недавние матчи с участием «других оранжевых». В трёх матчах к ряду «Волендам» проигрывает своим оппонентам. С разницей в один мяч «Волендам» в матче первого тура уступил дома «Витессу» (1:2). На выезде с большим счётом «другие оранжевые» проиграли команде «Гоу Эхед Иглс» (4:1).

Со счётом 0:2 «Волендам» проиграл дома «Твенте» в игре 4-го тура/

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фортуна» – 1.62

Ничья – 4.10

Победит «Волендам» – 4.80

Победит «Фортуна» с форой -1.5 – 2.44

Обе забьют — нет – 2.39

Обе забьют — да – 1.51

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.12

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.67

Статистика

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет

В одной игре из пяти последних «Фортуна» уступила

За тот же период «Волендам» проиграл своим соперникам в трёх матчах.

Прогноз

При прогнозировании исхода предстоящего матча предлагаем довериться статистике очных встреч команд. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.39 на исход: обе забьют – нет.