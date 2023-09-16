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«Монца» – «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17 сентября 2023 года)

вчера, 21:53
«Монца» – «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17 сентября 2023 года)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура Серии A чемпионата Италии «Монца» – «Лечче», который состоится 17 сентября 2023 года

«Монца»

Четырнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии занимают «бело-красные» на данный момент. Вспомним несколько футбольных встреч с участием «Брианцоли» за последнее время. В сухую, пропустив два гола, в матче первого тура «Монца» на выезде проиграла «Интеру». С таким же счётом 2:0 «бело-красные» взяли верх над командой «Эмполи» в игре позапрошлого тура чемпионата.

Со счётом 3:0 «Аталанта» взяла верх над «Монцей» в матче 3-го тура Серии A.

«Лечче»

«Лечче» в турнирной таблице чемпионата находится на четвёртом месте. Предлагаем рассмотреть недавние матчи «волков», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «Брианцоли». Четыре матча к ряду «жёлто-красные» не уступают своим соперникам. С разницей в один мяч на своём поле «салентийцы» выиграли у «Лацио» в игре первого тура Серии A. Ничейным исходом завершилась выездная игра с «Фиорентиной» (2:2).

3 сентября со счётом 2:0 «волки» выиграли у «Салернитаны».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Монца» – 2.15
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Лечче» – 3.50
  • Победит «Монца» с форой -1.5 – 3.90
  • Обе забьют — нет – 1.92
  • Обе забьют — да – 1.92
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.10
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.74

Статистика

  • Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
  • Из пяти последних матчей «Монца» проиграла в четырёх своим соперникам
  • За такой же период «Лечче» уступил в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Лечче» коэффициент 3.50. Вопреки мнению букмекеров, предлагаем отдать предпочтение гостям в предстоящем матче. Если «салентийцы» смогли выиграть у «Лацио», то и с «Брианцоли» справятся.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Лечче
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:26
Лечче сейчас выглядит довольно смело и круто на фоне Монцы, с которой в последние годы в разных дивизионах играл довольно уверенно. Стоит напомнить, что в прошлом году гости здесь и вовсе победили 1-0, как и годом ранее до этого в серии Б. Учитывая неудобность соперника для хозяев, отличные кондиции гостей, а также не самую хорошую игру Монцы сейчас, то с иксом гости являются очень притягательным вариантом.
Гость
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