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Стали известны условия, которые «Локо» предлагает экс-игроку «Вольфсбурга»

вчера, 14:35

«Локомотив» намерен бесплатно подписать бывшего полузащитника «Вольфсбурга» Джошуа Гилавоги.

По данным источника, француз хочет получать в московском клубе 2,5 млн евро по контракту на 2 года.

«Локомотив» предлагает игроку зарплату в размере 1,35 млн евро и контракт на 1 сезон (с опцией продления, если футболист проведёт 65% матчей).

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответ CTePx (раскрыть)
вчера в 22:46
Видимо не скоро закончится дойка РЖД через ФК Локомотив. Знал бы Аксененко к чему приведут его начинания...
Та же история с переводчицей в переговорах об аренде Жоао Мариу, по итогам успешной сделки себе квартиру в Москве купившей, поднимает волосы дыбом - и это всего лишь аренда, а не трансфер, сколько ж агенты и менеджмент клуба себе списывает...
CTePx
CTePx
вчера в 21:44
Тут не опорника в защиту покупать надо, а на хрен выгонять шайку-лейку в виде Нагорных, Ульянова, Леонченко и Галактионова...
lotsman
lotsman
вчера в 18:19
Француз хочет, а Локо не хочет и занизили ценник.)
протон
протон
вчера в 18:04
Мне кажется Локо не нужен опорник с навыками игры в центре защиты, Локо нужен качественный центральный защитник. Баринов и Пукс нормально играют в центре, без дела сидит Маридишвили на высокой зарплате. Нафига нужен еще один, да еще и старый с высокой личкой?
a5sztpay2zer
a5sztpay2zer
вчера в 15:38
Большие деньги авансом готовы платить
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:45
Сам "карп" работает переводчиком и посыльным на этих переговорах, а иначе откуда он всё знает...

Наверное целую минуту суммы придумывал!
Гость
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