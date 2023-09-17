Стали известны условия, которые «Локо» предлагает экс-игроку «Вольфсбурга»

1694950506

вчера, 14:35

«Локомотив» намерен бесплатно подписать бывшего полузащитника «Вольфсбурга» .

По данным источника, француз хочет получать в московском клубе 2,5 млн евро по контракту на 2 года.

«Локомотив» предлагает игроку зарплату в размере 1,35 млн евро и контракт на 1 сезон (с опцией продления, если футболист проведёт 65% матчей).