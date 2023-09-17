Стали известны условия, которые «Локо» предлагает экс-игроку «Вольфсбурга»

«Локомотив» намерен бесплатно подписать бывшего полузащитника «Вольфсбурга» Джошуа Гилавоги.
По данным источника, француз хочет получать в московском клубе 2,5 млн евро по контракту на 2 года.
«Локомотив» предлагает игроку зарплату в размере 1,35 млн евро и контракт на 1 сезон (с опцией продления, если футболист проведёт 65% матчей).
Та же история с переводчицей в переговорах об аренде Жоао Мариу, по итогам успешной сделки себе квартиру в Москве купившей, поднимает волосы дыбом - и это всего лишь аренда, а не трансфер, сколько ж агенты и менеджмент клуба себе списывает...
Та же история с переводчицей в переговорах об аренде Жоао Мариу, по итогам успешной сделки себе квартиру в Москве купившей, поднимает волосы дыбом - и это всего лишь аренда, а не трансфер, сколько ж агенты и менеджмент клуба себе списывает...
Наверное целую минуту суммы придумывал!
Наверное целую минуту суммы придумывал!