МЮ в ужасном состоянии перед стартом ЛЧ. На матч с «Баварией» остались без флангов атаки

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вчера, 20:40

Мюнхенцы – неудобный соперник.

О «Баварии»

На удивление, по прошествии четырёх туров в Бундеслиге «Бавария» — не единоличный лидер чемпионата. Ещё удивительнее – мюнхенцы делят первую строчку с «Байером», который лихорадило большую часть предыдущего сезона. Тем не менее, «фармацевты» под руководством Хаби Алонсо обрели стабильность, провели отличную трансферную кампанию летом и к очному столкновению с действующими чемпионами подходили, набрав 9 очков в трёх матчах. Подопечные Томаса Тухеля дважды вели в счёте – но в итоге сенсационно потеряли очки (2:2).

В целом «баварцы» отлично вкатываются в новый сезон. Огромный плюс – клуб решил наконец проблему с отсутствием забивного нападающего. Причём подписал крайне интересного исполнителя. Харри Кейн – не узкопрофильный форвард-завершитель. Англичанин приносит пользу и в других составляющих. Прежде всего это умный плеймейкер, часто уходящий с острия. Харри часто опускается ближе к центру поля, освобождает пространство для забеганий скоростных вингеров – и может снабжать их передачами. Помогает и в случаях, когда «Бавария» оказывается под прессингом – открывается для передачи и разбивает давление пасом в касание. Можно сказать, что такой тип форварда отлично вписывается в философию современной «Баварии». И его 4 гола с ассистом в четырёх матчах Бундеслиги – тому подтверждение.

До старта Лиги чемпионов мюнхенцы могли и покуражиться. На «Вердер» Тухель подкотовил авантюрный план – высокое расположение центральных защитников при позиционной атаке, функция латералей на крайних защитниках – при том, что «баварцы» играли с парой ЦЗ, Дэвис и Мазрауи поднимались аж в финальную треть. Как итог – подавляющее преимущество по владению и победа 4:0. В целом, владение «Бавария» забирала во всех матчах текущего сезона – интересно, получится ли это против «Юнайтед».

К первому туру Лиги чемпионов банда Тухеля подходит в почти оптимальном состоянии. Разве что не хватает Нойера на воротах – немец продолжает восстанавливаться после серьёзной травмы. Плюс в лазарете находится левый защитник Рафаэл Геррейру – португалец недавно пополнил состав клуба и ещё не выходил на поле, но его отсутствие сказывается на глубине скамейки.

Ориентировочный состав «Баварии» (4-2-3-1): Ульрайх – Дэвис, Де Лигт, Упамекано, Мазрауи – Киммих, Горецка – Гнабри, Мусиала, Сане – Кейн.

О «Манчестер Юнайтед»

3 поражения (в том числе от «Брайтона») в первых пяти матчах чемпионата Англии – точно не тот показатель, на который рассчитывал Эрик тен Хаг. Всё-таки селекционный отдел летом поработал отлично – у голландского менеджера появился хорошо играющий ногами вратарь, перспективный нападающий, даже опорник с атакующим полузащитником. Но уже на старте пришлось вносить коррективы.

Расмус Хейлунд не был доступен в первых турах, к этому моменту из строя выбыли Мэйсон Маунт Тайрелл Маласия, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, а Антони временно отстранён от тренировок, пока разбирается с нефутбольным скандалом. После травм двух левых защитников «манкунианцам» даже пришлось экстренно арендовать Серхио Регилона у «Тоттенхэма».

В поисках решения навалившихся проблем голландский наставник перешёл на схему «4-3-1-2» с ромбом в центре поля – так «красные дьяволы» сыграли против «Брайтона». Регилон и Далот вышли на флангах обороны, в пару с Лисандро Мартинесом встал Линделеф, «восьмерок» играли Эриксен с МакТоминэем, опорника – Каземиро, Фернандеш вышел на позиции «десятки», а пару форвардов образовали Рэшфорд и Хейлунд. Такой эксперимент ожидаемо обернулся провалом.

Тен Хаг перед поединком с «Баварией» в сложном положении. С одной стороны переход на «4-3-1-2» не дал ничего хорошего, с другой, сам такой шаг – не от хорошей жизни. Тренеру предстоит выбирать – наигрывать эту схему до возвращения травмированных, либо вернуться к старой расстановке. Дело в том, что у МЮ оголились фланги атаки. Антони недоступен, Санчо отстранили от тренировок с основой https://www.soccer.ru/news/1360705/sancho-dzheydon-manchester-yunayted «до решения проблем с командной дисциплиной». Ещё один вариант – попробовать перевести на правый фланг Рэшфорда или Гарначо. В рамках одного матча это вполне может оказаться рабочим решением – тем более ставить Маркуса на острие с приходом Хейлунда больше нет необходимости.

Ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед» (4-2-3-1): Онана – Регилон, Мартинес, Линделеф, Далот – Каземиро, Эриксен – Рэшфорд, Фернандеш, Гарначо – Хейлунд.

О противостоянии

Между собой команды успели сыграть 11 официальных матчей – и сразу 3 из них пришлись на легендарный розыгрыш ЛЧ -1998/99. На групповой стадии мюнхенцы и «Юнайтед» дважды поделили очки, а в финале выдали ярчайшее противостояние – тогда немцы повели в счёте уже на 5-й минуте, сводили матч к минимальной победе. Но пропустили два мяча незадолго до финального свистка и упустили трофей.

С тех пор и вплоть до 2010 года «баварцы» ни разу не проиграли «красным дьяволам» — причём 2 раза обыграли англичан в четвертьфинальной стадии плей-офф в сезоне-00/01. В розыгрыше ЛЧ -09/10 «Юнайтед» всё-таки одержал верх в ответном поединке четвертьфинала, но за счет преимущества по гостевым голам дальше прошли мюнхенцы. Так и выходит, что единственный случай триумфа МЮ в играх с немецким гегемоном остался в конце 20 века.

Прогноз Soccer.ru: уверенная победа «Баварии».