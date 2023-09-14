Осенние интриги в РПЛ. Судьба Абаскаля, возвращение Дзюбы и возможный крах «Ростова»

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вчера, 15:34

Чемпионат возвращается после паузы.

Отставка Гильермо Абаскаля

Старт сезона для испанца разделен матчем двадцатого августа против «Зенита». Без безропотного и неумного тренерского поражения «Спартак» рассчитывал на самые высокие места, а получил десятую строчку в РПЛ перед паузой на игры сборных. Хотя состав интересный, а про потенциал команды говорят все, даже «Сочи» и «Пари НН» в ближайших матчах могут огорчить «Спартак». Нет у Абаскаля статуса тренера, которого нельзя переиграть. После «раскачки» у «Спартака» будет стресс-тест – два матча против «Динамо» в разных турнирах и игра в Самаре. Но если Абаскаль отдохнул и принял, что он не гений, то возможна новая серия побед. Разгадка тайны будущего в ногах Соболева, Промеса и Бонгонды, а также в голове у Абаскаля, его ошибки стали проблемой «Спартака». Испанцу важно рвануть вверх в таблице, иначе его уволят.

Состояние одиозного Дзюбы

В прошлом сезоне Промес и Малком были главными футболистами чемпионата. Сейчас круг героев шире, а состояние ключевых персон не всегда оптимальное. Следовательно, Дзюба может вернуться, голами и ассистами поправить свое положение и подбросить интересный «Локомотив» в группу лидеров. У ветерана ведь хорошая команда. Лантратов – один из лучших голкиперов РПЛ . Тикнизян не уехал из Москвы, будет забивать мячи. В обороне очевидные проблемы, но у кого их сейчас нет? Дзюба забил 2 гола и сделал 2 ассиста в РПЛ , а тренер Галактионов специально подчеркивал, что молодому «Локомотиву» Глушенкова и Пиняева не хватает как раз стабильной игры Артёма. Если великан проснется, то вся команда может реализовать очевидный потенциал. Судьбы Дзюбы и «Локомотива» как две стороны рельсов.

Победный темп «Краснодара»

У всех в голове один вопрос. Насколько хватит сил «Краснодара»? Многие победы не были легкими. И хотя сложности придают успехам вес, «Краснодар» остается собой. Когда Сафонов, Кордоба и Сперцян в полном порядке, то остановить «горожан» сложно. Серб Ивич – солидный тренер. Но Ганчаренко в лучшие времена тоже таким был, а «Краснодар» чемпионским не сделал. «Быкам» нужно надолго закрепиться среди лидеров, а впереди обманчиво «легкий» календарь. Зато появляется полноценная команда, ведь правый латераль Волков, центральные защитники Кайо и Алонсо, опорник Черников и вингер Батчи – звезды нового сезона РПЛ . Но надо завязывать с глупыми ничьими и набивать серию побед. Будет непросто, ведь «Ахмат» и «Динамо» – опасные соперники.

Новые неприятности «Ростова»

У «Ростова» одна победа в последних шести турах. Такой результат у всех аутсайдеров. При этом только у ростовчан немало игроков, которых недавно вызывали в первую сборную России. Карпин неудачно работает с национальной командой – дожили, что основа не может переиграть Катар. Но в клубе дела не идут лучше. Если Игнашевич обыграет опытного коллегу в Калининграде на выходных, то «Ростов» рискует бороться за выживание. Конечно, возвращение Осипенко в защиту может вернуть баланс в игре, но о прошлом сезоне им нужно забыть. «Ростов» больше не лидер, Карпин мог уехать этим летом. А через год хочет, чтобы дочь пошла в школу в Эстонии. И жить отдельно от семьи Карпин не планирует.

Оценка главных новичков лета

В полночь закроют трансферное окно в РПЛ . В «Динамо» дождались Битело, бразилец прилетел в Москву. Вместе с Чавесом и Карраскалем будут главными новичками лета в команде. «Зенит» удивил подписанием Изидора, беглец «Локомотива» не нашел клуб во Франции, хотя изначально заявлял, что не хочет больше играть в РПЛ . Но деньги это часто веский аргумент на переговорах. Фернандеса, выбравшего «Зенит» вместо ЦСКА , оценивать не нужно, Марио давно все знают. Но Ду Кейрос и Эракович пройдут тесты Семака. У ЦСКА есть новый чилийский форвард Давила. У «Спартака» важен защитник Бабич, хотя Рябчука и Бонгонду тоже брали под основу. У «Краснодара» появился в обороне Тормена. А ещё публика в РПЛ знакомится с новичками «Рубина» — армянином Иву и албанцем Даку. От класса всех названых игроков зависит зрелищность чемпионата.

Москвичи в середине таблицы

ЦСКА и «Локомотив» ниже «Крыльев Советов» и «Урала». Разница по очкам минимальная, но впереди у московских клубов сложные матчи. «Спартак» на девятом месте, а у «Динамо» перестроения в игре и новые футболисты в середине поля. Возможен любой эффект, от крутого рывка вверх до скатывания в середину таблицы, где другие столичные клубы. Кто из богатых и знаменитых выступит хуже всех? Это традиционный вопрос последних сезонов, ведь плохие результаты в РПЛ были у всех московских команд, даже у ЦСКА . Оборона тянет столичные клубы вниз, у всех четырех от 10 до 12 пропущенных мячей всего в семи турах.

Ближайшие результаты «Зенита»