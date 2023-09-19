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Смотрины для Захаряна, первая проверка «Ньюкасла», топ-матчи и новые столкновения. Гид по 1-му туру ЛЧ

вчера, 12:59
Рэшфорди Фернандеш
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Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Кейн Харри
Кейн Харри
Нападающий
Мхитарян Генрих
Мхитарян Генрих
Полузащитник

Рассказываем, на что обратить внимание на старте главного еврокубка.

От долгожданного начала Лиги чемпионов могут разбежаться глаза – сразу и не определишься, какие матчи точно заслуживают внимания, а что можно оставить для просмотра в повторе. Помогаем разобраться в яркой вывеске.

«Ньюкасл» празднует возвращение в ЛЧ матчем против «Милана»

На оба игровых дня есть два слота – 19:45 и 22:00 мск. Предоставим выбор на каждый. А там, где топ-матчей несколько, обозначим альтернативы. С сегодняшними играми чуть проще – из тех, что начнутся раньше, абсолютно точно стоит выбрать игру «Милана» и «Ньюкасла» (хотя любителям нестандартного и «Янг Бойз» — «РБ Лейпциг» придётся по вкусу).

Возрожденный «Ньюкасл» начинает свою историю похождений в Лиге чемпионов – плоды от работы новых владельцев выросли крайне быстро. Уже в минувшем сезоне «сороки» боролись за медали АПЛ с «Манчестер Юнайтед». И даже проиграв конкуренцию, добились главного. Еврокубковый сезон для подопечных Эдди Хау начнётся лихо – с матча против полуфиналиста предыдущего розыгрыша ЛЧ – «Милана».

Самое главное – у этого противостояния нет фаворита. Да, «Милан» обзавёлся ценнейшим опытом противостояний с лучшими из лучших, прошёл накал миланского дерби на подступах к финалу ЛЧ. Да и летом значительно усилился – теперь будет бороться за чемпионство, а проход в евровесну становится задачей-минимум. Но и «Ньюкасл» — не из простых. Кто может поспорить с тем, что градус борьбы в топ-3 АПЛ ничем не уступает лигочемпионовским разборкам? Англичане крайне организованы, тоже провели селекцию и продолжают развитие. А особенности чемпионата позволяют даже в новом турнире претендовать на успех.

«Фейеноорд» и «Селтик» — столкновение новичков

Что-то модно, что-то вышло из моды, а что-то вечно. К последнему можно отнести игры «Баварии» и «Барселоны», «Милана» и «Интера» и т.д. А это противостояние отнести ни к чему нельзя – интересно оно из-за новизны. «Фейеноорд» во второй раз за последние 20 лет будет играть в группе главного еврокубка благодаря первому за 6 лет чемпионству.

У «Селтика» ситуация очень похожа – групповая стадия в двух розыгрышах ЛЧ подряд для шотландцев в новинку. И в обоих матчах с голландским грандом они будут цепляться за очки, поскольку против «Лацио» и «Атлетико» — в разы сложнее. Этот матч может занять сегодняшний слот на 22:00. Но если не любите экспериментировать, следующие пары – для вас.

Ценителям стоит выбирать между «Лацио» — «Атлетико» и ПСЖ — «Боруссия»

И там, и там в качестве футбола можно быть уверенными. Маурицио Сарри возвёл в «Лацио» настолько прочный фундамент, что даже с седьмым по совокупной стоимости составом в Серии А римляне завоевали серебро. «Матрасники» в картине футбола идентичны сопернику. Если играют с аутсайдерами, то играют средне. Если это топ-матч, то и качество выдают соответствующее. Вывеска ближе к последнему.

ПСЖ только адаптируется к Луису Энрике – отсюда и пробуксовка на старте чемпионата. Но даже так – у команды новый костяк с сильными исполнителями, плюс испанец отвоевал Мбаппе, добившись разрешения выпускать его на поле. А «Боруссия» даже при всех своих потерях усилилась на 62 миллиона евро.

Выбор будет тяжёлым. С одной стороны, парижан лихорадит, а дортмундцы не набрали форму. С другой, и «матрасники» с римлянами – не без проблем.

Приятная головная боль от второго игрового дня

Если вечером между столкновениями «Реал» — «Унион» и «Галатасарай» — «Копенгаген» выбор очевиден, то с более поздними играми всё на порядок тяжелее. Особняком стоит матч между «Баварией» и МЮ. Два европейских гранда качественно усилились этим летом. Мюнхенцы приобрели форварда-универсала Харри Кейна – и англичанин идеально вписывается в игровую философию клуба. Манкунианцы испытывают серьёзные проблемы на старте сезона, но топ-соперник и фактор возвращения в ЛЧ может заставить банду Тен Хага собраться. После поражений от «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Брайтона» встреча с «Баварией» будет как глоток свежего воздуха.

Если копнуть чуть глубже, можно наткнуться на поединок «Арсенал» — ПСВ. Голландцы возвращаются на уровень групповой стадии ЛЧ впервые с сезона-2018/2019. Тогда они попали в одну из тяжелейших групп – с «Тоттенхэмом», «Барселоной» и «Интером» – и финишировали на последнем месте. Теперь играть предстоит против «канониров», «Севильи» и «Ланса» — здесь уже есть где разгуляться.

Лондонцы тоже соскучились по разборкам в ЛЧ – и соответствующе усилились этим летом. Пока пытаются разобраться с новыми игровыми сочетаниями, всё сводится к подавляющему преимуществу по владению, которое не полностью перетекает в голы. Но при проблемах с реализацией «канониры» держат марку и пока не проигрывали в чемпионате.

Ориентир – потенциальные смотрины Захаряна

Ориентиром в завтрашнем еврокубковом вечере становится национальный признак – есть вероятность, что на поле в составе «Реала Сосьедад» появится Арсен Захарян. Молодой российский талант наконец заслужил повышение – и теперь адаптируется к новому уровню сопротивления в испанской Ла Лиге. «Бело-голубые» от полузащитника в восторге, но интегрируют футболиста в стартовую обойму постепенно. Пока Арсен отыграл 15 минут с «Лас-Пальмасом», 11 – с «Гранадой» и 9 – против мадридского «Реала».

Теперь хавбека ожидает крайне интересный вечер – в главном еврокубке 20-летний Арсен может дебютировать против «Интера», за который играет Генрих Мхитарян.

МЮ в ужасном состоянии перед стартом ЛЧ. На матч с «Баварией» остались без флангов атаки
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Roger Young
Roger Young
вчера в 16:42
Очень мало действительно интересных вывесок.
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