Смотрины для Захаряна, первая проверка «Ньюкасла», топ-матчи и новые столкновения. Гид по 1-му туру ЛЧ

1695117545

вчера, 12:59

Рассказываем, на что обратить внимание на старте главного еврокубка.

От долгожданного начала Лиги чемпионов могут разбежаться глаза – сразу и не определишься, какие матчи точно заслуживают внимания, а что можно оставить для просмотра в повторе. Помогаем разобраться в яркой вывеске.

«Ньюкасл» празднует возвращение в ЛЧ матчем против «Милана»

На оба игровых дня есть два слота – 19:45 и 22:00 мск. Предоставим выбор на каждый. А там, где топ-матчей несколько, обозначим альтернативы. С сегодняшними играми чуть проще – из тех, что начнутся раньше, абсолютно точно стоит выбрать игру «Милана» и «Ньюкасла» (хотя любителям нестандартного и «Янг Бойз» — «РБ Лейпциг» придётся по вкусу).

Возрожденный «Ньюкасл» начинает свою историю похождений в Лиге чемпионов – плоды от работы новых владельцев выросли крайне быстро. Уже в минувшем сезоне «сороки» боролись за медали АПЛ с «Манчестер Юнайтед». И даже проиграв конкуренцию, добились главного. Еврокубковый сезон для подопечных Эдди Хау начнётся лихо – с матча против полуфиналиста предыдущего розыгрыша ЛЧ – «Милана».

Самое главное – у этого противостояния нет фаворита. Да, «Милан» обзавёлся ценнейшим опытом противостояний с лучшими из лучших, прошёл накал миланского дерби на подступах к финалу ЛЧ . Да и летом значительно усилился – теперь будет бороться за чемпионство, а проход в евровесну становится задачей-минимум. Но и «Ньюкасл» — не из простых. Кто может поспорить с тем, что градус борьбы в топ-3 АПЛ ничем не уступает лигочемпионовским разборкам? Англичане крайне организованы, тоже провели селекцию и продолжают развитие. А особенности чемпионата позволяют даже в новом турнире претендовать на успех.

«Фейеноорд» и «Селтик» — столкновение новичков

Что-то модно, что-то вышло из моды, а что-то вечно. К последнему можно отнести игры «Баварии» и «Барселоны», «Милана» и «Интера» и т.д. А это противостояние отнести ни к чему нельзя – интересно оно из-за новизны. «Фейеноорд» во второй раз за последние 20 лет будет играть в группе главного еврокубка благодаря первому за 6 лет чемпионству.

У «Селтика» ситуация очень похожа – групповая стадия в двух розыгрышах ЛЧ подряд для шотландцев в новинку. И в обоих матчах с голландским грандом они будут цепляться за очки, поскольку против «Лацио» и «Атлетико» — в разы сложнее. Этот матч может занять сегодняшний слот на 22:00. Но если не любите экспериментировать, следующие пары – для вас.

Ценителям стоит выбирать между «Лацио» — «Атлетико» и ПСЖ — «Боруссия»

И там, и там в качестве футбола можно быть уверенными. Маурицио Сарри возвёл в «Лацио» настолько прочный фундамент, что даже с седьмым по совокупной стоимости составом в Серии А римляне завоевали серебро. «Матрасники» в картине футбола идентичны сопернику. Если играют с аутсайдерами, то играют средне. Если это топ-матч, то и качество выдают соответствующее. Вывеска ближе к последнему.

ПСЖ только адаптируется к Луису Энрике – отсюда и пробуксовка на старте чемпионата. Но даже так – у команды новый костяк с сильными исполнителями, плюс испанец отвоевал Мбаппе, добившись разрешения выпускать его на поле. А «Боруссия» даже при всех своих потерях усилилась на 62 миллиона евро.

Выбор будет тяжёлым. С одной стороны, парижан лихорадит, а дортмундцы не набрали форму. С другой, и «матрасники» с римлянами – не без проблем.

Приятная головная боль от второго игрового дня

Если вечером между столкновениями «Реал» — «Унион» и «Галатасарай» — «Копенгаген» выбор очевиден, то с более поздними играми всё на порядок тяжелее. Особняком стоит матч между «Баварией» и МЮ . Два европейских гранда качественно усилились этим летом. Мюнхенцы приобрели форварда-универсала Харри Кейна – и англичанин идеально вписывается в игровую философию клуба. Манкунианцы испытывают серьёзные проблемы на старте сезона, но топ-соперник и фактор возвращения в ЛЧ может заставить банду Тен Хага собраться. После поражений от «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Брайтона» встреча с «Баварией» будет как глоток свежего воздуха.

Если копнуть чуть глубже, можно наткнуться на поединок «Арсенал» — ПСВ . Голландцы возвращаются на уровень групповой стадии ЛЧ впервые с сезона-2018/2019. Тогда они попали в одну из тяжелейших групп – с «Тоттенхэмом», «Барселоной» и «Интером» – и финишировали на последнем месте. Теперь играть предстоит против «канониров», «Севильи» и «Ланса» — здесь уже есть где разгуляться.

Лондонцы тоже соскучились по разборкам в ЛЧ – и соответствующе усилились этим летом. Пока пытаются разобраться с новыми игровыми сочетаниями, всё сводится к подавляющему преимуществу по владению, которое не полностью перетекает в голы. Но при проблемах с реализацией «канониры» держат марку и пока не проигрывали в чемпионате.

Ориентир – потенциальные смотрины Захаряна

Ориентиром в завтрашнем еврокубковом вечере становится национальный признак – есть вероятность, что на поле в составе «Реала Сосьедад» появится Арсен Захарян. Молодой российский талант наконец заслужил повышение – и теперь адаптируется к новому уровню сопротивления в испанской Ла Лиге. «Бело-голубые» от полузащитника в восторге, но интегрируют футболиста в стартовую обойму постепенно. Пока Арсен отыграл 15 минут с «Лас-Пальмасом», 11 – с «Гранадой» и 9 – против мадридского «Реала».

Теперь хавбека ожидает крайне интересный вечер – в главном еврокубке 20-летний Арсен может дебютировать против «Интера», за который играет Генрих Мхитарян.