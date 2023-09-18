Гонка Холанда и Мбаппе, поиски гранда-неудачника. Лига чемпионов уже на пороге

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вчера, 22:16

Первый турнир без Месси и Роналду за много лет.

Эрлинг и Килиан начинают сражение

Впервые за 20 лет в Лиге чемпионов не сыграют Криштиану или Лионель, главные снайперы турнира в истории. Есть четыре фаворита в борьбе за звание лучшего голеадора сезона, Холанд, Мбаппе, Кейн и Левандовски. Роберт постарел, но поскольку это единственный опытный снайпер в ЛЧ после отъезда Бензема, Роналду и Месси на другие континенты, то поляку отводят почетную роль в прогнозах рядом с новичком «Баварии» Кейном.

Хави не скрывает, что планирует добиться успехов в ЛЧ , для него этот турнир приоритетный, родной и значительный, особенно после старых неудач. Но на первом плане разгорается битва Холанда против Мбаппе. «Манчестер Сити» достались в группе «Янг Бойз», «Црвена Звезда» и «Лейпциг». Каждому из соперников Эрлинг может забить, ведь Лига чемпионов это его любимый турнир. Рекорд в АПЛ отвлек внимание от графика норвежца в Европе.

У Холанда 35 голов в ЛЧ , а у Мбаппе 40 точных ударов. Роналду и Месси далеко впереди, но между собой молодые форварды уже начали соревноваться, ведь понимают, что впереди борьба за новые «Золотые мячи» в ближайшие годы. И в этом сезоне Мбаппе будет сложно. ПСЖ досталась «группа смерти», где «Милан», «Ньюкасл» и «Боруссия» Дортмунд. Если нестабильные парижане умудрятся не выйти из группы, Холанд получит преимущество в гонке снайперов.

Команда Луиса Энрике даже во Франции не смогла начать сезон с победной серии, идет на пятом месте в таблице, а лидирует в Лиге 1 «Монако» Головина. У парижан точно будет ставка на еврокубки, но Холанду проще. Альварес, Доку и Грилиш обеспечат его последними передачами даже без травмированного Де Брюйне. «Манчестер Сити» — фаворит нового сезона ЛЧ , серийные победы «Реала» убедили публику, что можно выиграть «ушастого» дважды подряд.

Один из грандов рискует попасть в ЛЕ

В прошлом сезоне «Атлетико» финишировал на четвертом месте в группе с «Порту» и «Брюгге». «Барселона» уступила дорогу «Баварии» и «Интеру». «Севилья» уже традиционно не прошла в плей-офф ЛЧ , чтобы выиграть любимую Лигу Европы. «Ювентус», как и команда Симеоне, финишировал на четвертом месте в квартете с «Бенфикой» и ПСЖ . Итальянцев опередил даже клуб из Израиля. Лига чемпионов бывает беспощадной, ведь памятны сюрпризы позапрошлого сезона.

Тогда «Милан», «Боруссия» Дортмунд и «Барселона» остались без главного — весеннего плей-офф. Когда Гвардиола говорит, что его цель – выйти из группы Лиги чемпионов, то немного кокетничает. Но вот другие богатые и знаменитые клубы должны учесть опыт перечисленных выше команд. Никто не думал, что «Барселона» может дважды подряд не выйти из группы Лиги чемпионов. Если смотреть на составы квартетов, то во многих выделяется по два фаворита, вроде бы всё просто.

Плюс некоторые знаменитые клубы, вроде «Челси», «Ливерпуля», «Ювентуса», «Аякса» и «Тоттенхэма», не попали в список 32 счастливчиков. Поэтому состав групп не выглядит таким представительным, как обычно. Но кто сказал, что проблемный «Манчестер Юнайтед» обязательно легко обыграет упрямый «Копенгаген» и «Галатасарай», усиливший летом состав? «Бавария» тоже может навредить тен Хагу уже в среду, задав тон для всего сложного группового этапа.

«Арсенал» оказался в равной группе, а весной Артета не смог пройти в финал Лиги Европы. В международных матчах Хаверц и компания легко могут начудить. У «Реала Сосьедад» с Захаряном интересная задача, надо выбить крепкие «Бенфику» и «Зальцбург» из плей-офф ЛЧ . Даже если сенсаций будет меньше, чем в предыдущих сезонах, минимум один гранд отчебучит смертельное сальто в Лигу Европы. Неизбежны спады формы, да и аутсайдеры сильнее, чем раньше.

Прощание с привычным форматом ЛЧ

В последний раз в истории чиновники УЕФА разделили 32 команды на восемь групп с помощью жеребьевки и позволяют представителям пятнадцати разных стран поиграть между собой без нового швейцарского формата. В следующем сезоне будет 36 участников в ЛЧ . Появится одна общая группа для всех, но у каждой команды будет восемь разных соперников. Четыре матча пройдут на выезде, а четыре дома. Важно будет сыграть против сильных команд в родных стенах.

От жеребьевки результаты будут зависеть еще сильнее, чем сейчас. По итогам общего группового этапа восемь лучших команд отправятся в плей-офф. Дальше участники с девятого по двадцать четвертое места – шестнадцать клубов, разыграют дополнительные восемь путевок в плей-офф Лиги чемпионов. Уже на этапе разделения на корзины для определения восьми соперников будет новшество, каждая команда сыграет с двумя клубами из каждой группы соперников.

Смысл в том, чтобы гранды встречались между собой чаще, пускай даже лишь один раз осенью во время группового этапа. Разведут только представителей одной ассоциации, как и сейчас. А пока прощальный сезон в старом формате без перебора добавленных минут. Пусть для многих фанатов настоящая Лига чемпионов стартует весной, зато текущий формат понятнее публике. Скромные клубы наподобие «Антверпена» получат возможность проверить себя против битых волков.