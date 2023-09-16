У «Милана» 4 поражения в последних дерби. Но сейчас разрывают Серию А, готовы взять реванш

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вчера, 13:45

На «ноль» отыграть не получится.

О делах «Интера»

- «Наполи» привыкает к новому тренеру, «Юве» далёк от своей праймовой формы – в это время лидерство в Серии А захватили два миланских клуба. «Интер» при равенстве очков идёт выше, поскольку вообще не пропустил за первые 3 тура, тогда как «Милану» забили дважды.

- «Нерадзурри» в отличном состоянии, хотя в начале межсезонья за перспективы коллектива было тревожно. Главной целью был выкуп форварда Ромелу Лукаку – ради этого отпустили Андре Онану в МЮ . В итоге и с бельгийцем не получилось – тот начал искать ещё варианты и связался с «Юве», миланцы вышли из переговоров. Помимо этого, пришлось искать замену Марцело Брозовичу – хорватский опорник выбирал между «Барселоной» и «Аль-Насром» и перебрался на Ближний Восток.

- Но грамотно усилиться «Интер» смог – даже в рамках своих возможностей. На Бенжамена Павара клуб потратил 30 миллионов евро, ещё 27,25 – на Кристьяна Асллани, Яна Биссека, Янна Зоммера и Франческо Ачерби, 6 евролямов отдали «Сассуоло» за аренду Давиде Фраттези. Свободными агентами пришли Маркус Тюрам, Дэви Классен, Хуан Куадрадо и Алексис Санчес.

- И самое главное – боссы «нерадзурри» подписали новый контракт с главным тренером Симоне Индзаги. Прошлый сезон для 47-летнего менеджера получился крайне сложным – несколько раз миланцы испытывали спад, в этот период появлялись слухи об угрозе отставки. Однако в последний момент команда совершила важнейший рывок – выбила «Милан» в полуфинале ЛЧ и выбралась в финал, а в чемпионате забралась на 3-е место. Симоне абсолютно точно заслужил задержаться в «Интере», да и футболисты показали, что понимают и следуют требованиям наставника.

- На стартовом отрезке Индзаги не меняет стартовую обойму – во всех трёх матчах чемпионата с первых минут играли одни и те же. Маркус Тюрам и Янн Зоммер эталонно вписались в состав – Асллани, Куадрадо, Фраттези и Арнаутович выходили с замены. В этих играх «нерадзурри» уверенно переиграли «Монцу» (2:0) и «Кальяри» (2:0), а против «Фиорентины» вообще одержали разгромную победу (4:0). Автором 5 из этих 8 мячей стал Лаутаро Мартинес.

Ориентировочный состав «Интера» (3-5-2): Зоммер – Де Врей, Бастони, Дармиан – Димарко, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Думфрис – Тюрам, Мартинес.

О делах «Милана»

- Если «Интеру» на трансферы приходилось искать деньги, то у «россонери» проблем с доступными средствами не было. Клуб потратил на усиление больше, чем кто-либо в Серии А – 114 миллионов евро. На эти деньги «Милан» укомплектовал центр поля (Лофтус-Чик, Рейндерс, Муса), группу атаки (Чуквуэзе, Пулишич, Окафор) и линию обороны (Пеллегрино).

- Стефано Пиоли действительно были необходимы приобретения – конечно, чемпионство «Милан» взял совсем недавно, но последующий сезон показал, что идеи наставника требуют доработки. С началом нового чемпионата «россонери» стали более вариативными – при этом сами забивают теперь намного чаще. С «Торино» коллектив добыл разгромную победу – 4:1, в ворота «Ромы» (2:1) и «Болоньи» (2:0) забил по 2 мяча.

- Глубина скамейки абсолютно точно понадобится миланцам с началом групповой стадии Лиги чемпионов – банде Пиоли достался крайне сложный квартет. Есть опытные еврокубковые бойцы «Пари Сен-Жермен» с дортмундской «Боруссией», есть перспективный новичок главного еврокубка – «Ньюкасл». У всех крайне сильный подбор игроков, конкуренция будет высочайшей. При этом наиболее тяжелый отрезок «Милан» ожидает во второй половине октября – 22-го числа предстоит домашний матч с «Ювентусом», через 3 дня «россонери» будут закрывать первый круг групповой стадии ЛЧ поединком с ПСЖ , а уже 29 октября – игра с «Наполи» в гостях.

Ориентировочный состав «Милана» (4-2-3-1): Меньян – Эрнандес, Кьер, Тиав, Калабрия – Лофтус-Чик, Крунич – Леау, Рейндерс, Пулишич – Жиру.

О противостоянии

- Тон противостоянию задают победы «Интера» в последних четырёх миланских дерби – причем за этот отрезок «россонери» ни разу не удалось забить даже одного мяча. Пиоли старается абстрагироваться от этого факта:

Меня предыдущие дерби не интересуют, только завтрашнее. Иначе можно было бы поговорить о том, кто брал скудетто. Значение имеет только принятие решений, которое позволит сыграть в свой футбол. Надеюсь, наши игроки приберегли голы на завтра. Всегда надо быть начеку. «Интер» на равных играл с «Манчестер Сити», но мы постараемся сыграть еще лучше.

- На дистанции последних 20 встреч подавляющее преимущество – на стороне «нерадзурри»: 12 побед против 4 у «Милана», ещё 4 дерби закончились вничью.

- Невозможно сказать, что фактор домашнего поля хоть что-то решает в дерби, «Сан-Сиро» — домашний стадион для обеих команд. Однако в 4 из последних 5 встреч, когда «нерадзурри» считались хозяевами, именно они забирали победу. Исключением стал матч чемпионата-21/22, тогда волевую победу добыл «Милан».

Прогноз Soccre.ru: обе команды стали сильнее и прекрасно выглядят на старте нынешнего сезона, но подопечных Стефано Пиоли подгоняет ещё и тот факт, что статистика последних дерби у «россонери» ужасная. Поставим на то, что команды покажут открытый футбол, забьют и те, и другие. Но 3 очка по итогам поединка достанутся гостям.