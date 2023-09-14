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У ЦСКА и «Спартака» сложные соперники. РПЛ возвращается с экзаменами для фаворитов

вчера, 22:22
Абаскаль

После паузы грандам сложно играть в футбол.

«Динамо» — «Пари НН»

- Наставник московского клуба Личка сказал, что не будет рисковать здоровьем футболистов, которые прибудут после матчей сборных. Понятно, что решение примут с врачами, поэтому Бальбуэна теоретически может сыграть. Но если нет, то капитана, Карраскаля и Фомина в старте не будет.

- Юран, перенесший экстренную операцию, хорош в «Пари НН». Его новая команда мало пропускает. Однажды от «Краснодара» в Кубке, «сухари» с «Ахматом» и «Ростовом» в РПЛ. Дома набирают очки, а в гостях выступают хуже. Но дают бой, вспомните 5:4 со «Спартаком». «Динамо» — одному из лидеров РПЛ, будет непросто.

ЦСКА – «Крылья Советов»

- Центральный матч тура, ведь команда из первой тройки – «Крылья Советов», сыграет против клуба, который хотел бы оказаться на большей высоте в таблице. У Федотова немало сборников, но Акинфеев, Роша, Набабкин и Мойсес оставались в Москве. Минимум защита отдохнула. И это полезно, ведь у самарцев рекорд по голам на старте сезона – 17 мячей в семи турах.

- «Крылья Советов» порадовали в РПЛ. Гарре получил приз лучшему футболисту старта сезона. Салтыков в 19 лет среди открытий сезона. Тренер Осинькин рад, что получается у Бейла на фланге, а у Солдатенкова в центре защиты, даже позвали в сборную России. «Крылья Советов» могут забить Акинфееву, но «армейцев» после двух ничьих в РПЛ устроит только победа.

«Ахмат» — «Краснодар»

- Каждому лидеру подобран крепкий середняк. «Ахмат» после смены тренера побежал. А у «Краснодара», разумеется, немало игроков разных сборных, так что Ивич может потерять стройную структуру игры. Придется работать на моральных качествах. Кордоба и Сперцян опасные для обороны «Ахмата», но голкипер Шелия спасал не раз, как и Сафонов у других ворот.

- Чтобы лидировать дальше, «Краснодару» пора научиться забирать очки у середняков на классе. Ведь грешили ничьими на выезде, недавно сыграли 0:0 с «Факелом». «Ахмат» еще серьезнее, ведь у них Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Ильин и Конате. Поймем, если поставите в этом матче на ничью с голами. Хотя «горожане» Ивича хитрее себя самих прошлогоднего разлива.

«Спартак» — «Сочи»

- Здесь возможен любой результат, даже домашнее поражение «Спартака». После нескольких судейских скандалов – вспомните, как Федун грозился снять «красно-белых» с чемпионата после матча против южан, это соперничество носит принципиальный характер. «Сочи» любит огорчать «Спартак», у москвичей 6 осечек и лишь 2 победы в РПЛ, неудобный соперник.

- «Барсы» в непонятном состоянии. На выезде у них три поражения, всего две победы в семи турах. Состав неплохой, есть лидер в центре поля Нобоа, центральный защитник Дркушич, появился атакующий хавбек Крамарич, но схема «3-4-2-1» не работает, как раньше. По уму «Спартак» должен сносить оборону «Сочи». Но поскольку в деле Абаскаль, то ещё посмотрим.

«Балтика» — «Ростов»

- Игнашевичу не везет. Его «Балтика» симпатичнее по игре, чем по результатам. Класса нет, но организация игры присутствует. Это значит, что в домашней игре против нестабильного «Ростова», чей тренер раздумывает о переезде в Эстонию через год, клубу из Калининграда надо героически цепляться за спасительные очки.

- Прошлогодний «Ростов» спокойно бы переиграл «Балтику». Быть может, даже с крупным счетом. Но без Осипенко в обороне, без привычной игры Глебова в опорной зоне, а также без активной работы группы поддержки Комличенко почти ничего у южан в этом сезоне не получается. На выезде у Карпина 4 поражения в 4 матчах разных турниров.

«Урал» — «Факел»

- Матч боевитых команд, в котором Ташуев дебютирует как тренер «Факела». Евсеева неожиданно уволили после звонка, хотя в трех последних турах набрал четыре очка, первые пункты в РПЛ в новом сезоне. В Екатеринбурге его сменщику будет сложно, ведь у Ганчаренко после двух поражений «Урала» разыгрался победный аппетит.

- «Урал» сильнее, ведь в воротах Помазун, в защите Бегич, в центре поля Мишкич, в атаке ждут Бикфалви, а пока выручают Юшин и Егорычев. С составом клуба из Екатеринбурга нельзя побеждать постоянно, но у «Факела» звезд меньше. Эффект смены тренера может сработать, но если хозяева выиграют, то небо на землю не упадет.

«Рубин» — «Зенит»

- В Казани вспомнят славные дни, когда побеждали чемпионов в РПЛ. Но также не забыли, что Слуцкий, переигрывая «Зенит», не сохранил «Рубин» в РПЛ. Рахимов может быть уволен, если команда Семак разгромит клуб из столицы Республики Татарстан. Есть соперничество городов, для хозяев петербуржцы это принципиальный соперник.

- У «Рубина» надежда на плохую форму футболистов «Зенита», которые отлучались в сборные или потеряли тонус без официальных матчей в недельном цикле. Шансов мало, но многое зависит от скоростей «Зенита». Если будут проблемы с созданием и реализацией моментов, то «Рубин» навяжет борьбу. Но до матча ставим на одну ошибку в обороне Кержакова и серию ляпов защиты Дюпина.

«Локомотив» — «Оренбург»

- Будущее «Локомотива» — одна из осенних интриг РПЛ. Галактионов в чемпионате собрал серию из четырех игр без поражений, но стартовала она с двух ничьих. «Локомотив» оживает, но для подъема в таблице надо обыгрывать команды без организованной защиты, как у «Оренбурга». Вот только Ярошик уехал, а испанский сменщик Деограсия огорчил ЦСКА и «Сочи».

- «Оренбург» не потерял лидеров. Гойкович, Перес, Вера и Мансилья на поле, а Оганесян пытается войти в их компанию. Глушенков, Дзюба и Пиняев должны разрывать чужую оборону, но у ворот голкипера Лантратова тоже хватает моментов. Любопытный получается тур. Кто-то получит неудобных соперников вроде «Сочи» для «Спартака». А у других фаворитов обманчиво «легкие» оппоненты.

Идеальное расписание для отличной раскачки. Если у грандов будет плохой футбол, то не испортят драгоценные матчи между собой. А если середняки обозлились после поражений, то фаворитов погоняют, ведь фактор перелетов и усталости обязательно сыграет против богатых и знаменитых команд.

Осенние интриги в РПЛ. Судьба Абаскаля, возвращение Дзюбы и возможный крах «Ростова»
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SPV
SPV
сегодня в 14:00
Рубин дома может дать бой после сборных Зениту
Андрeй Попов
Андрeй Попов
сегодня в 12:13
Спартак - Сочи
Москвичи по классике побегут в первые 20 минут и будут пытаться забить, если армяне выдержат то выиграют
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:17
Удачи,Спартаку
протон
протон
вчера в 22:42
Сложный соперник у ЦСКА, действительно КС набрали не плохой ход. По моему мнению, Осинькину пока нет равных в РПЛ. Каждый год из ничего лепит новые команды и играет с ними хорошо. Осинькин прошел все ступени тренерской деятельности, начиная с детских команд, кроме сборной! Нести такие потери и возвращать в игру команду при помощи молодёжи может у нас только он. Но вот у Спартака соперник менее грозный чему ЦСКА . Отступать Спартаку уже некуда. Если Спартак каким либо чудом проиграет, то отставка Рыжего будет более актуальна. Спартак при всей своей нестабильности выглядит стабильнее Сочи.
Гость
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