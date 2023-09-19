Принципиальное столкновение в Краснодаре, «Урал» принимает «Локо». Яркий 4-й тур в группах Кубка

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вчера, 10:14

Есть сразу несколько противостояний кризисных клубов.

«Краснодар» – «Динамо»

- Одно из стихийно возникших противостояний. Понятно, что это матч топ-клубов, поэтому интерес к нему всегда повышенный. Но в этом сезоне команды сыграют между собой минимум 4 раза. К тому же в первом поединке (который ещё и пришелся на 1-й тур чемпионата) «быки» эталонно разобрали «бело-голубых», дав недавно пришедшему Личке пищу для размышлений. Спустя почти 3 недели москвичи уже сами праздновали победу в Кубке – и даже так южане отыгрались с 0:2 и 2:3. Сейчас наверняка будет настолько же яркое столкновение.

- В чемпионате «горожане» прошли 8 туров без поражений, но с Кубком всё сложнее. В квартете с «Динамо» и «Спартаком» по-другому и быть не может. И тем, и другим подопечные Владимира Ивича уступили, а первые 3 очка набрали, обыграв «Пари НН». Такого темпа достаточно для попадания в Путь регионов – но не для Пути РПЛ .

- В результатах «Динамо» – даже при нескольких крупных поражениях – чуть больше баланса. В РПЛ москвичи идут в топ-5, в группе Кубка располагаются на второй строчке. Плюс удалось найти усиление – это поможет на осеннем отрезке.

«Балтика» – «Крылья Советов»

- Первое место в одном квартете с «Зенитом», победа над «сине-бело-голубыми» – феноменальный показатель, пусть речь и не о чемпионате. На матч против самарцев аргумент в пользу «Балтики» — домашние стены. Гостевой поединок команда Игнашевича уже выиграла, теперь будет полегче.

- Да и приоритеты «Крыльев» в целом ясны. При не самой длинной скамейке подопечные Игоря Осинькина идут в топ-3 Премьер-Лиги. Отбирают очки у ЦСКА , «Локомотива», «Динамо». На противоположной чаше весов – турнир, в группе которого коллектив занимает последнее место. Зачем «Крыльям» дополнительная нагрузка, которая может испортить картину в чемпионате?

«Пари НН» – «Спартак»

- Нижегородцы при Юране не так интересны, но стоит отдать наставнику должное – под его руководством «Пари НН» почти не дарит очков там, где должен их набирать. На паузу для игр сборных коллектив ушел, обыграв «Рубин», а в минувшие выходные избежал поражения от «Динамо». Предыдущее столкновение со «Спартаком» принесло 9 голов на двоих. Уступая 0:2, а затем 1:3, нижегородцы умудрились забить трижды и вышли вперёд, дальше подключились уже лидеры москвичей – Игнатов и Промес принесли «красно-белым» победу.

- Обычно на Кубок гранды выставляют неосновной состав – но у «Спартака» получается совсем по-другому. Игроки, которые участвуют в кубковых баталиях, смотрятся на порядок свежее, чем стартовая обойма на поединки РПЛ . Да и разброс по результатам очевиден. Кубок России – 9 очков в 3 матчах. Премьер-Лига – первая победа (1:0 с «Сочи») за последние 5 туров.

«Урал» – «Локомотив»

- Ситуация с положением «Урала» неочевидная. С одной стороны, «шмели» – без побед в последних 4 матчах. С другой, 5-е место в чемпионате для уральцев – очевидный успех. Но есть мнение, что «Урал» при Ганчаренко – команда серий. Если побеждает, то всех. Если уступает, то раз за разом. С «Локо» прервать наметившийся спад будет сложно – но когда это ещё получится сделать?

- У «красно-зеленых» тоже не всё ладится. Де-юре топ-клуб испытывает проблемы даже с кризисным «Ростовом» (1:2) и «Оренбургом» (0:2). Между этими матчами – победа над «Балтикой» (3:2).

ЦСКА – «Сочи»

- Все критикуют «армейцев» за работу селекционного отдела. Как может топ-клуб, конкурент «Зенита» закрыть трансферное окно слабее, чем было минувшей весной? Ушли инсайды Медина и Карраскаль, универсальный солдат Зайнутдинов. А топ-приобретения лишь 2 – Кельвен и Давила. Неудивительно, что в последних 5 встречах «красно-синие» обыграли лишь «Сочи» – и то по пенальти.

- С другой стороны, и южан в их нынешнем состоянии не обыграет только ленивый. Недавно серебряный призер чемпионата, «Сочи» сейчас – потерянный середняк без ясного вектора. Если ещё не аутсайдер. Дмитрий Хохлов ожидаемо отправлен в отставку – при нём сочинцы в 11 встречах одержали лишь 3 победы.

«Рубин» – «Ростов»

- Казанцам достался довольно ровный кубковый квартет – «Локомотив» и «Ростов» не могут считаться стопроцентными фаворитами, поскольку пребывают не в лучшей форме. И это позволяет остальным цепляться за очки. У южан с «железнодорожниками» их по 6, в активе «Рубина» и «Урала» — по 3 балла.

- Причем сейчас можно сказать, что банде Рахимова по силам такой «Ростов». Южане потеряли очки с «Балтикой» и уступили «Динамо», до этого проиграли «Пари НН» и получили 0:4 от «Сочи».

«Ахмат» – «Зенит»

- Стоило Мирославу Ромащенко встать у руля «Ахмата» – и команда выдала 5-матчевую серию без поражений. На этом отрезке даже отобрала очки у «Спартака» с «Краснодаром». Продолжить серию будет крайне сложно. Даже при том, что в двух из трёх последних матчей грозненцы не уступали чемпионам, а в домашних матчах с сезона-2020/21 лишь раз проиграли «сине-бело-голубым».

- Случаются у Семака неожиданные осечки – «Зениту» не удалось на классе пройти ЦСКА , сенсационно петербуржцы проиграли «Балтике» в Кубке. Однако в обоих турнирах коллектив – на втором месте. В Кубке караулит ошибку «Балтики», в чемпионате приближается к «Краснодару».

«Оренбург» – «Факел»

- Две тренерские отставки в РПЛ из четырёх уже дают результат. Тот же «Оренбург» с приходом Деограсии набирает очки в 4 матчах кряду. Аналогичная ситуация с «Ахматом» и Ромащенко.

- В случае с «Сочи» говорить пока не о чем – Хохлов ушел недавно, а преемника пока не выбрали. Может, Точилин останется главным. А «Факел» под руководством Сергея Ташуева провёл только 1 матч – и сыграл вничью с «Уралом» в Екатеринбурге.