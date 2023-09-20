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«Ренн» – «Маккаби» Хайфа: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 22:51
«Ренн» – «Маккаби» Хайфа: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Ренн» – «Маккаби» Хайфа, который состоится 21 сентября 2023 года

«Ренн»

После пяти туров нового сезона Лиги 1 чемпионата Франции «красно-чёрные» занимают восьмое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием подопечных Брюно Женезьо. В четырёх крайних матчах команды разошлись миром. Ничейным исходом завершилась домашняя игра 3-го тура Лиги 1 с «Гавром» (2:2). «Нулёвку» раскатали «красно-чёрные» в гостях с «Брестом».

На прошлых выходных «Ренн» со счётом 2:2 вничью сыграл с «догами» из Лилля.

«Маккаби» Хайфа

«Зелёные с Кармеля» на данный момент в Суперлиге Израиля занимают десятую строчку турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков «зелёных» за последнее время. В финале квалификации Лиги чемпионов «Маккаби» проиграл швейцарской команде «Янг Бойз». В позапрошлом туре чемпионата Израиля «зелёные с Кармеля» на выезде взяли верх над «Хапоэлем» из Иерусалима.

Со счётом 2:3 «зелёные» уступили в гостях команде «Маккаби» из Петах-Тиквы.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ренн» – 1.47
  • Ничья – 4.70
  • Победит «Маккаби» Хайфа – 6.40
  • Победит «Ренн» с форой -1.5 – 2.23
  • Обе забьют — нет – 1.90
  • Обе забьют — да – 1.90
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.11

Статистика

  • Только в одном матче из пяти крайних «Ренн» выиграл
  • За такой же период «зелёные с Кармеля» обыграли своих оппонентов в двух поединках
  • Три последних матча с участием «красно-чёрных» завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру.

Прогноз

Команда Брюно Женезьо неплохо играет на своём поле. Букмекеры отдают предпочтение в предстоящем матче «красно-чёрным». Компания Pinnacle предлагает на победу «Ренна» коэффициент 1.47.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк ренн
Все комментарии
Mekail
Mekail
сегодня в 06:43
В общем, у меня практически не возникает никаких сомнений в успехе здешнего прогноза в виде ИТБ 1 (1.5) за нормальный коэффициент. Так как Ренн уже давно очень лихо выглядит в родных стенах по части нападения на чужие ворота как в Лиге 1, так и в еврокубковых дуэлях. В частности, в прошлой Лиге Европы реннцы, также под стягом группового раунда, сумели неоднократно пробить у себя дома тылы украинского Динамо Киев 2:1 и турецкого Фенербахче 2:2. В связи с чем абсолютно смело ставлю и тут на голевой дубль "красно-черных"...
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