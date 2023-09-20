«Ренн» – «Маккаби» Хайфа: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Ренн» – «Маккаби» Хайфа, который состоится 21 сентября 2023 года

«Ренн»

После пяти туров нового сезона Лиги 1 чемпионата Франции «красно-чёрные» занимают восьмое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием подопечных Брюно Женезьо. В четырёх крайних матчах команды разошлись миром. Ничейным исходом завершилась домашняя игра 3-го тура Лиги 1 с «Гавром» (2:2). «Нулёвку» раскатали «красно-чёрные» в гостях с «Брестом».

На прошлых выходных «Ренн» со счётом 2:2 вничью сыграл с «догами» из Лилля.

«Маккаби» Хайфа

«Зелёные с Кармеля» на данный момент в Суперлиге Израиля занимают десятую строчку турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков «зелёных» за последнее время. В финале квалификации Лиги чемпионов «Маккаби» проиграл швейцарской команде «Янг Бойз». В позапрошлом туре чемпионата Израиля «зелёные с Кармеля» на выезде взяли верх над «Хапоэлем» из Иерусалима.

Со счётом 2:3 «зелёные» уступили в гостях команде «Маккаби» из Петах-Тиквы.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ренн» – 1.47

Ничья – 4.70

Победит «Маккаби» Хайфа – 6.40

Победит «Ренн» с форой -1.5 – 2.23

Обе забьют — нет – 1.90

Обе забьют — да – 1.90

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.11

Статистика

Только в одном матче из пяти крайних «Ренн» выиграл

За такой же период «зелёные с Кармеля» обыграли своих оппонентов в двух поединках

Три последних матча с участием «красно-чёрных» завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру.

Прогноз

Команда Брюно Женезьо неплохо играет на своём поле. Букмекеры отдают предпочтение в предстоящем матче «красно-чёрным». Компания Pinnacle предлагает на победу «Ренна» коэффициент 1.47.