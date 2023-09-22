«Дроэда Юнайтед» – «Богемианс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 31-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дроэда Юнайтед» – «Богемианс», который состоится 22 сентября 2023 года

«Дроэда Юнайтед»

«Дроги» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают седьмое место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Дроэды», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей игры с «Богемиансом». С разницей в пару мячей «турки» взяли верх над командой «Корк Сити» (3:1). В сухую, поразив три раза ворота соперника, «дроги» обыграли в домашней встрече «студентов» в игре 29-го тура Премьер-дивизиона.

15 сентября в четвертьфинале Кубка Ирландии со счётом 1:3 «Дроэда» проиграла «Богемиансу».

«Богемианс»

«Цыгане» в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают на сегодняшний день четвёртую строчку. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Богемианса» за последнее время. Ничейным исходом завершилась домашняя игра 28-го тура чемпионата Ирландии с командой «Дерри Сити» (2:2). Пропустив три гола, «цыгане» в сухую потерпели поражение от команды «Шемрок Роверс».

С разницей в пару мячей «Богемианс» взял верх над «Дроэдой», как мы уже упомянули ранее. Дублем во второй половине встречи отметился нападающий Джонатан Афолаби.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дроэда Юнайтед» – 3.95

Ничья – 3.70

Победит «Богемианс» – 1.90

Победит «Богемианс» с форой -1.5 – 3.15

Обе забьют — нет – 2.19

Обе забьют — да – 1.66

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

Исходом тотал больше 3.5 голов за игру завершились три личных матча команд из пяти крайних

Из пяти крайних матчей «турки» выиграли своих соперников в трёх встречах

За аналогичный период «цыгане» взяли верх над своими оппонентами в двух поединках.

Прогноз

В четырёх крайних очных встречах «чёрно-красные» обыгрывали «Дроэду». Компания Pinnacle предлагает на победу «Богемианса» коэффициент 1.90. В гостях «цыганам» уже доводилось выигрывать у «турков».