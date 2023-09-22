«Слайго Роверс» – «Дерри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 31-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Слайго Роверс» – «Дерри Сити», который состоится 22 сентября 2023 года
«Слайго Роверс»
«Бело-красные» в чемпионате Ирландии занимают на сегодняшний день восьмое место. Вспомним недавние футбольные встречи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей игры с «Дерри Сити». Дома с минимальным счётом «Слайго» уступил «Шелбурну» в рамках матча 28-го тура Премьер-дивизиона. Пропустив три гола, в сухую «Слайго Роверс» проиграл команде «Корк Сити».
На прошлых выходных со счётом 2:0 «бело-красные» взяли верх над «студентами».
«Дерри Сити»
«Кондитеры» на данный момент в турнирной таблице Премьер-дивизиона находятся на второй строчке. Ознакомимся с результатами нескольких матчей «красно-белой армии» за последнее время. В четырёх крайних матчах «Дерри Сити» не проигрывает своим соперникам. С разницей в пару мячей «кондитеры» в гостях выиграли у «Дандолка» в матче 29-го тура чемпионата. В сухую, забив пять голов, «красно-белая армия» разгромила команду ЮКД.
15 сентября ничейным исходом завершилась домашняя игра прошлого тура Премьер-дивизиона с командой «Шемрок Роверс» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Слайго Роверс» – 4.50
- Ничья – 3.45
- Победит «Дерри Сити» – 1.86
- Победит «Дерри Сити» с форой -1.5 – 3.25
- Обе забьют — нет – 1.80
- Обе забьют — да – 2.02
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.13
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.69
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- В одной игре из пяти крайних «кондитеры» проиграли
- За тот же период «Слайго Роверс» уступил своим соперникам в трёх поединках.
Прогноз
При прогнозировании исхода предстоящего футбольного поединка доверимся статистике личных матчей команд. Компания Pinnacle предлагает на исход тотал меньше 2.5 голов за игру коэффициент 1.69. Букмекеры склоняются к тому, что данный исход наиболее вероятен.