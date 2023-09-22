«Шелбурн» – «Корк Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.09.2023)

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вчера, 19:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 31-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шелбурн» – «Корк Сити», который состоится 22 сентября 2023 года

«Шелбурн»

«Красные» в турнирной таблице чемпионата занимают на данный момент пятое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. С одинаковым счётом 1:1 вничью сыграл «Шелбурн» с «Дандолком» и «Шемроком». 26 августа с минимальным счётом «красные» взяли верх над командой «Слайго Роверс» в рамках матча 28-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии.

Со счётом 2:1 «Шелбурн» одержал победу над «святошами».

«Корк Сити»

«Бунтари» из Корка в турнирной таблице чемпионата находятся на сегодняшний день на девятой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков «горожан» за последнее время. С разницей в пару мячей команда «Корк Сити» проиграла в гостях «Дроэде» в матче 28-го тура Премьер-дивизиона. Пропустив три гола, в сухую «Слайго Роверс» потерпел поражение от «бунтарей» в игре следующего тура.

15 сентября в четвертьфинале Кубка Ирландии «Корк Сити» взял верх над «Вексфордом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шелбурн» – 1.64

Ничья – 3.80

Победит «Корк Сити» – 5.60

Победит «Шелбурн» с форой -1.5 – 2.73

Обе забьют — нет – 1.69

Обе забьют — да – 2.13

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.70

Статистика

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В двух футбольных поединках из десяти последних «Шелбурн» проиграл

За аналогичный период «Корк Сити» уступил своим соперникам в четырёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Шелбурна» коэффициент 1.64. В трёх крайних очных встречах «красные» одерживали победы над «бунтарями».