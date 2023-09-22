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«Шелбурн» – «Корк Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.09.2023)

вчера, 19:02
«Шелбурн» – «Корк Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.09.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 31-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шелбурн» – «Корк Сити», который состоится 22 сентября 2023 года

«Шелбурн»

«Красные» в турнирной таблице чемпионата занимают на данный момент пятое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. С одинаковым счётом 1:1 вничью сыграл «Шелбурн» с «Дандолком» и «Шемроком». 26 августа с минимальным счётом «красные» взяли верх над командой «Слайго Роверс» в рамках матча 28-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии.

Со счётом 2:1 «Шелбурн» одержал победу над «святошами».

«Корк Сити»

«Бунтари» из Корка в турнирной таблице чемпионата находятся на сегодняшний день на девятой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков «горожан» за последнее время. С разницей в пару мячей команда «Корк Сити» проиграла в гостях «Дроэде» в матче 28-го тура Премьер-дивизиона. Пропустив три гола, в сухую «Слайго Роверс» потерпел поражение от «бунтарей» в игре следующего тура.

15 сентября в четвертьфинале Кубка Ирландии «Корк Сити» взял верх над «Вексфордом».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Шелбурн» – 1.64
  • Ничья – 3.80
  • Победит «Корк Сити» – 5.60
  • Победит «Шелбурн» с форой -1.5 – 2.73
  • Обе забьют — нет – 1.69
  • Обе забьют — да – 2.13
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.70

Статистика

  • Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
  • В двух футбольных поединках из десяти последних «Шелбурн» проиграл
  • За аналогичный период «Корк Сити» уступил своим соперникам в четырёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Шелбурна» коэффициент 1.64. В трёх крайних очных встречах «красные» одерживали победы над «бунтарями».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк шелбурн
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:12
Хозяева мало того фавориты, так еще и дома играют. Победа П1.
Гость
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