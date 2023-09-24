«Челси» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.09.2023)

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сегодня, 00:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Челси» – «Астон Вилла», который состоится 24 сентября 2023 года

«Челси»

Лондонские «пенсионеры» в турнирной таблице чемпионата Англии занимают на сегодняшний день четырнадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В 1/32 Кубка английской лиги «Челси» взял верх над командой «Уимблдон» с разницей в один мяч. С минимальным счётом «синие» дома уступили «Ноттингему» в игре позапрошлого тура АПЛ .

На прошлых выходных «нулёвку» раскатали «пенсионеры» в гостях с «вишнями» из Борнмута.

«Астон Вилла»

«Вилланы» в Премьер-лиге находятся на седьмой строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть недавние матчи с участием «львов», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «пенсионерами». Пропустив три мяча, в сухую «Астон Вилла» в гостях проиграла «красным» из Ливерпуля в рамках матча 4-го тура АПЛ . С разницей в пару голов «львы» одержали победу над «стекольщиками» в игре следующего тура.

21 сентября «Легия» со счётом 3:2 взяла верх над «вилланами» в 1-ом туре группового раунда Лиги конференций.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.90

Ничья – 3.95

Победит «Астон Вилла» – 3.85

Победит «Челси» с форой -1.5 – 3.10

Обе забьют — нет – 2.31

Обе забьют — да – 1.59

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.27

Статистика

Три крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – нет

Две победы одержали «пенсионеры» в пяти последних матчах

За такой же период «львы» из Бирмингема выиграли в трёх футбольных поединках.

Прогноз

У лондонского «Челси» было больше времени на восстановление сил. С большой долей вероятности хозяева одержат победу в будущей игре. Компания Pinnacle предлагает на победу «Челси» коэффициент 1.90.