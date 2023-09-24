«Байер» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Байер» – «Хайденхайм», который состоится 24 сентября 2023 года

«Байер»

Шестую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии занимают на данный момент «фармацевты». Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. С разницей в пару мячей «Байер» взял верх над командой «Алемания Ахен» в товарищеском матче. Ничейным исходом завершилась гостевая игра 4-го тура Бундеслиги с мюнхенской «Баварией» (2:2).

21 сентября со счётом 4:0 «львы» разгромили шведскую команду «Хеккен».

«Хайденхайм»

«Красные» в немецкой «Бундеслиге» находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды, чтобы оценить шансы «Хайденхайма» в будущей игре с «фармацевтами». В матче 3-го тура чемпионата Германии на выезде «красные» раскатали ничью с дортмундской «Боруссией» (2:2). С разницей в пару мячей в товарищеском матче «Хайденхайм» проиграл «Нюрнбергу» (1:3).

На прошлых выходных со счётом 4:2 «красные» взяли верх над «музыкантами» из Бремена.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 1.23

Ничья – 7.20

Победит «Хайденхайм» – 11.00

Победит «Байер» с форой -1.5 – 1.58

Обе забьют — нет – 2.15

Обе забьют — да – 1.71

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.79

Тотал голов меньше 3.5 голов – 2.06

Статистика

Четыре победы одержали «львы» в пяти крайних матчах

За тот же период «Хайденхайм» выиграл в одной встрече

Четыре крайних матча с участием «красных» завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Байера» с форой -1.5 гола коэффициент 1.58. С разницей в пару голов на своём поле «фармацевты» вполне могут взять верх над «красными» из Хайденхайма.