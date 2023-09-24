«Байер» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Байер» – «Хайденхайм», который состоится 24 сентября 2023 года
«Байер»
Шестую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии занимают на данный момент «фармацевты». Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. С разницей в пару мячей «Байер» взял верх над командой «Алемания Ахен» в товарищеском матче. Ничейным исходом завершилась гостевая игра 4-го тура Бундеслиги с мюнхенской «Баварией» (2:2).
21 сентября со счётом 4:0 «львы» разгромили шведскую команду «Хеккен».
«Хайденхайм»
«Красные» в немецкой «Бундеслиге» находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды, чтобы оценить шансы «Хайденхайма» в будущей игре с «фармацевтами». В матче 3-го тура чемпионата Германии на выезде «красные» раскатали ничью с дортмундской «Боруссией» (2:2). С разницей в пару мячей в товарищеском матче «Хайденхайм» проиграл «Нюрнбергу» (1:3).
На прошлых выходных со счётом 4:2 «красные» взяли верх над «музыкантами» из Бремена.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Байер» – 1.23
- Ничья – 7.20
- Победит «Хайденхайм» – 11.00
- Победит «Байер» с форой -1.5 – 1.58
- Обе забьют — нет – 2.15
- Обе забьют — да – 1.71
- Тотал голов больше 3.5 голов – 1.79
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 2.06
Статистика
- Четыре победы одержали «львы» в пяти крайних матчах
- За тот же период «Хайденхайм» выиграл в одной встрече
- Четыре крайних матча с участием «красных» завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу «Байера» с форой -1.5 гола коэффициент 1.58. С разницей в пару голов на своём поле «фармацевты» вполне могут взять верх над «красными» из Хайденхайма.