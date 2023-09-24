«Райо Вальекано» – «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Примеры чемпионата Испании «Райо Вальекано» – «Вильярреал», который состоится 24 сентября 2023 года

«Райо Вальекано»

Мадридские «пчёлы» после пяти туров текущего сезона занимают на сегодняшний день шестое место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «Райо Вальекано». Дома с минимальным счётом «Бетис» одержал победу над «пчёлами» в рамках матча 4-го тура Примеры. Ничейным исходом завершилась товарищеская встреча с командой «Алькоркон» (2:2).

15 сентября со счётом 2:0 «Райо Вальекано» выиграло у «Алавеса».

«Вильярреал»

«Жёлтая подлодка» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Испании находится на тринадцатой строчке. Вспомним несколько матчей команды за последнее время. С разницей в пару мячей на выезде «Вильярреал» потерпел поражение от «Кадиса» в рамках матча 4-го тура Ла Лиги. На прошлых выходных дома в один мяч «жёлтые» взяли верх над «Альмерией» (2:1).

21 сентября в игре 1-го тура группового этапа Лиги Европы «жёлтая подлодка» в гостях проиграла «Панатинаикосу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Райо Вальекано» – 2.50

Ничья – 3.50

Победит «Вильярреал» – 2.80

Победит «Райо Вальекано» с форой -1 – 3.80

Обе забьют — нет – 2.23

Обе забьют — да – 1.66

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.82

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.03

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В двух встречах из пяти последних «пчёлы» проиграли своим соперникам

За тот же период «Вильярреал» уступил своим оппонентам в трёх поединках.

Прогноз

В прошлом сезоне в обоих матчах «пчёлы» обыграли «жёлтых». Компания Pinnacle предлагает на победу «Райо Вальекано» в предстоящем матче коэффициент 2.50. У «Вильярреала» после выездной игры с «Панатинаикосом» было меньше времени на восстановление сил.