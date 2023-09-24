«Райо Вальекано» – «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Примеры чемпионата Испании «Райо Вальекано» – «Вильярреал», который состоится 24 сентября 2023 года
«Райо Вальекано»
Мадридские «пчёлы» после пяти туров текущего сезона занимают на сегодняшний день шестое место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «Райо Вальекано». Дома с минимальным счётом «Бетис» одержал победу над «пчёлами» в рамках матча 4-го тура Примеры. Ничейным исходом завершилась товарищеская встреча с командой «Алькоркон» (2:2).
15 сентября со счётом 2:0 «Райо Вальекано» выиграло у «Алавеса».
«Вильярреал»
«Жёлтая подлодка» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Испании находится на тринадцатой строчке. Вспомним несколько матчей команды за последнее время. С разницей в пару мячей на выезде «Вильярреал» потерпел поражение от «Кадиса» в рамках матча 4-го тура Ла Лиги. На прошлых выходных дома в один мяч «жёлтые» взяли верх над «Альмерией» (2:1).
21 сентября в игре 1-го тура группового этапа Лиги Европы «жёлтая подлодка» в гостях проиграла «Панатинаикосу».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Райо Вальекано» – 2.50
- Ничья – 3.50
- Победит «Вильярреал» – 2.80
- Победит «Райо Вальекано» с форой -1 – 3.80
- Обе забьют — нет – 2.23
- Обе забьют — да – 1.66
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.82
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.03
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- В двух встречах из пяти последних «пчёлы» проиграли своим соперникам
- За тот же период «Вильярреал» уступил своим оппонентам в трёх поединках.
Прогноз
В прошлом сезоне в обоих матчах «пчёлы» обыграли «жёлтых». Компания Pinnacle предлагает на победу «Райо Вальекано» в предстоящем матче коэффициент 2.50. У «Вильярреала» после выездной игры с «Панатинаикосом» было меньше времени на восстановление сил.