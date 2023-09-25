«Платенсе» – «Унион» Санта-Фе: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1695646717

вчера, 15:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Кубка профессиональной лиги Аргентины «Платенсе» – «Унион» Санта-Фе, который состоится 25 сентября 2023 года

«Платенсе»

Тринадцатое место занимает «Платенсе» в турнирной таблице группы B. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «коричневых». В один мяч «кальмары» проиграли в гостях команде «Сентраль» из Кордобы в рамках матча 3-го тура группового раунда Кубка профессиональной лиги (2:3). На своём поле «Платенсе» взял верх над командой «Ланус» (2:1).

21 сентября со счётом 0:3 «коричневые» потерпели поражение от «Бельграно».

«Унион» Санта-Фе

«Юнионисты» в турнирной таблице своей группы находятся на девятой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «красно-белых» за последнее время. С разницей в пару мячей «Унион» в гостях выиграл у команды «Эстудиантес». Вничью с одинаковым счётом 1:1 сыграли «юнионисты» с «Сан-Лоренсо» и «Ньюэллсом».

22 сентября нулевую ничью раскатали «красно-белые» в домашнем матче с клубом «Годой-Крус» в рамках матча 5-го тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Платенсе» – 2.70

Ничья – 2.75

Победит «Унион» Санта-Фе – 2.90

Победит «Платенсе» с форой -1.5 – 5.85

Обе забьют — нет – 1.56

Обе забьют — да – 2.28

Тотал голов больше 1.5 голов – 1.59

Тотал голов меньше 1.5 голов – 2.16

Статистика

Исходом тотал меньше 1.5 гола за игру завершились три крайние очные встречи команд

С июля месяца «Унион» не уступает своим соперникам

«Платенсе» из десяти крайних матчей проиграл в пяти встречах.

Прогноз

При прогнозировании исхода будущей игры нам на помощь придёт статистика личных матчей команд. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.16 на тотал меньше 1.5 гола за игру. Нулевая ничья – любимый исход встреч с участием «юнионистов».