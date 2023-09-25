«Атлетико Тукуман» – «Арсенал» Саранди: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Кубка профессиональной лиги Аргентины «Атлетико Тукуман» – «Арсенал» Саранди, который состоится 26 сентября 2023 года

«Атлетико Тукуман»

«Бело-голубые» в турнирной таблице группы A занимают десятое место на данный момент. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Атлетико», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Арсеналом». Вничью завершилась выездная игра 3-го тура Кубка профессиональной лиги с командой «Аргентинос Хуниорс» (2:2). Дома с минимальным счётом «Атлетико Тукуман» выиграл у клуба «Барракас Сентраль».

22 сентября со счётом 0:1 «бело-голубые» уступили «Ривер Плейту».

«Арсенал» Саранди

Последнюю строчку турнирной таблицы своей группы занимают «красно-небесно-голубые» после пяти туров. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Арсенала» за последнее время. В трёх крайних матчах «Виадук» проиграл своим соперникам. С разницей в один мяч «Арсенал» в гостях проиграл команде «Барракас Сентраль» в рамках матча 3-го тура. «Ривер Плейт» на своём поле одержал уверенную победу над футбольным клубом из Саранди.

21 сентября со счётом 1:2 «Арсенал» в гостях проиграл команде «Велес Сарсфилд».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико Тукуман» – 1.65

Ничья – 3.40

Победит «Арсенал» Саранди – 5.60

Победит «Атлетико Тукуман» с форой -1.5 – 2.78

Обе забьют — нет – 1.56

Обе забьют — да – 2.28

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.31

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.51

Статистика

Из пяти крайних очных матчей три завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В одной игре из пяти последних «Атлетико» проиграло

За такой же период «Арсенал» уступил в четырёх встречах.

Прогноз

На своём поле «бело-голубые» не без труда, но возьмут верх над «Арсеналом». Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Атлетико Тукуман» коэффициент 1.65.