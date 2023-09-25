«Истанбулспор» – «Галатасарай»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Суперлиги чемпионата Турции «Истанбулспор» – «Галатасарай», который состоится 26 сентября 2023 года

«Истанбулспор»

Предпоследнее место занимают «жёлтые быки» после четырёх матчей текущего сезона. Вспомним несколько футбольных матчей с участием «Истанбулспора» за последнее время. С минимальным счётом в рамках товарищеского матча «Стамбульские быки» взяли верх над «Башакшехиром». Пропустив пару голов, «чёрно-жёлтые» проиграли в сухую тому же «Башакшехиру» в игре 5-го тура Суперлиги.

22 сентября в гостях со счётом 0:2 «жёлтые быки» уступили «Газиантепу».

«Галатасарай»

«Львы» на текущий момент в турнирной таблице Суперлиги находятся на второй строчке. Рассмотрим недавние поединки «Галатасарая», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи с «жёлтыми быками». В двенадцати матчах к ряду «Галатасарай» не уступает своим соперникам. С разницей в пару голов на своём поле «львы» одержали победу над «Самсунспором» (4:2). Ничейным исходом завершилась домашняя игра 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном» (2:2).

23 сентября со счётом 2:1 на выезде «львы» обыграли команду «Башакшехир».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Истанбулспор» – 6.60

Ничья – 5.20

Победит «Галатасарай» – 1.42

Победит «Галатасарай» с форой -1.5 гола – 2.06

Обе забьют — нет – 2.19

Обе забьют — да – 1.66

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.16

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.67

Статистика

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Восемь побед одержали «львы» в десяти последних матчах

За тот же период «Истанбулспор» выиграл в двух встречах.

Прогноз

В двух крайних личных матчах «львы» не пропустили ни одного гола от «жёлтых быков», а поразили ворота оппонента восемь раз. Компания Pinnacle предлагает на победу «Галатасарая» с форой -1.5 гола коэффициент 2.06.