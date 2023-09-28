«Богемианс» – «Слайго Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 32-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Богемианс» – «Слайго Роверс», который состоится 29 сентября 2023 года

«Богемианс»

«Цыгане» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают на данный момент пятое место. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча со «Слайго», предлагаем вспомнить несколько футбольных поединков с участием «чёрно-красных» за последнее время. С разницей в пару мячей «Богемианс» в гостях одержал победу над командой «Дроэда Юнайтед» в рамках матча 1/4 плей-офф Кубка Ирландии. «Нулёвку» раскатали «чёрно-красные» с «Дроэдой» в матче 31-го тура чемпионата.

25 сентября ничейным исходом завершилась домашняя встреча с «Шелбурном» (1:1).

«Слайго Роверс»

«Красно-белые» в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают на сегодняшний день восьмую строчку. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Слайго Роверс», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «цыганами» из Дублина. В сухую, пропустив три гола, «Слайго» проиграл в гостях команде «Корк Сити» в матче 29-го тура чемпионата Ирландии. Дома «красно-белые» обыграли «студентов» в игре следующего тура (2:0).

22 сентября «Слайго» на своём поле выиграл у «кондитеров» из Дерри с минимальным счётом.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Богемианс» – 1.83

Ничья – 3.80

Победит «Слайго Роверс» – 4.20

Победит «Богемианс» с форой -1.5 – 3.05

Обе забьют — нет – 2.08

Обе забьют — да – 1.75

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.84

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.97

Статистика

Из пяти крайних очных встреч три завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В одной игре из пяти последних «цыгане» проиграли

За такой же период «Слайго Роверс» уступил своим соперникам в двух встречах.

Прогноз

Более двух лет «чёрно-красные» не теряли очки в домашних матчах с «красно-белыми» из Слайго. Компания Pinnacle предлагает на победу «Богемианса» коэффициент 1.83.