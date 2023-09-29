«Вольфсбург» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Вольфсбург» – «Айнтрахт», который состоится 30 сентября 2023 года

«Вольфсбург»

«Волки» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимают седьмое место. Вспомним недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «зелёно-белых» в будущей игре с «орлами» из Айнтрахта. С разницей в пару мячей на выезде «Вольфсбург» проиграл «Хоффенхайму» в рамках матча 3-го тура чемпионата. Дома «волки» взяли верх над берлинским «Унионом» (2:1).

На прошлых выходных с минимальным счётом «зелёно-белые» в гостях уступили дортмундской «Боруссии».

«Айнтрахт»

«Красно-чёрные» на сегодняшний день в Бундеслиге находятся на одну строчку ниже «волков». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных встреч с участием команды за последнее время. С июля месяца «орлы» не огорчают своих поклонников поражениями. Ничью раскатал «Айнтрахт» с «Бохумом» в матче 4-го тура чемпионата Германии (1:1). 21 сентября с разницей в один мяч «красно-чёрные» одержали победу над «Абердином» в игре 1-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА .

Нулевую ничью раскатали «орлы» с «Фрайбургом» в рамках матча прошлого тура Бундеслиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вольфсбург» – 2.07

Ничья – 3.60

Победит «Айнтрахт» – 3.60

Победит «Вольфсбург» с форой -1.5 – 3.60

Обе забьют — нет – 2.10

Обе забьют — да – 1.76

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.91

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В двух матчах из пяти последних «орлы» выиграли у своих соперников

За такой же период «волки» взяли верх над своими оппонентами в трёх поединках.

Прогноз

Беспроигрышная серия «орлов» продлится, но «гости» три очка не возьмут. Скорее всего, победителя в предстоящей игре мы не увидим. Компания Pinnacle предлагает на ничью в матче коэффициент 3.60.