«Вольфсбург» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Вольфсбург» – «Айнтрахт», который состоится 30 сентября 2023 года
«Вольфсбург»
«Волки» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимают седьмое место. Вспомним недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «зелёно-белых» в будущей игре с «орлами» из Айнтрахта. С разницей в пару мячей на выезде «Вольфсбург» проиграл «Хоффенхайму» в рамках матча 3-го тура чемпионата. Дома «волки» взяли верх над берлинским «Унионом» (2:1).
На прошлых выходных с минимальным счётом «зелёно-белые» в гостях уступили дортмундской «Боруссии».
«Айнтрахт»
«Красно-чёрные» на сегодняшний день в Бундеслиге находятся на одну строчку ниже «волков». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных встреч с участием команды за последнее время. С июля месяца «орлы» не огорчают своих поклонников поражениями. Ничью раскатал «Айнтрахт» с «Бохумом» в матче 4-го тура чемпионата Германии (1:1). 21 сентября с разницей в один мяч «красно-чёрные» одержали победу над «Абердином» в игре 1-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.
Нулевую ничью раскатали «орлы» с «Фрайбургом» в рамках матча прошлого тура Бундеслиги.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вольфсбург» – 2.07
- Ничья – 3.60
- Победит «Айнтрахт» – 3.60
- Победит «Вольфсбург» с форой -1.5 – 3.60
- Обе забьют — нет – 2.10
- Обе забьют — да – 1.76
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.91
Статистика
- Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- В двух матчах из пяти последних «орлы» выиграли у своих соперников
- За такой же период «волки» взяли верх над своими оппонентами в трёх поединках.
Прогноз
Беспроигрышная серия «орлов» продлится, но «гости» три очка не возьмут. Скорее всего, победителя в предстоящей игре мы не увидим. Компания Pinnacle предлагает на ничью в матче коэффициент 3.60.