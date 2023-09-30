«Болонья» – «Эмполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Серии А чемпионата Италии «Болонья» – «Эмполи», который состоится 01 октября 2023 года

«Болонья»

«Болонья» с семью очками занимает тринадцатое место в текущем чемпионате. «Красно-синие» — самая нерезультативная команда Серии А с тремя забитыми и четырьма пропущенными мячами. Единственное поражение «Болоньи» в сезоне от команды «Милан» со счетом 0:2 в первом туре.

Последние три тура «красно-синих» завершились с одинаковым счетом 0:0.

«Эмполи»

«Эмполи» — девятнадцатая команда Серии А с одним забитым и тринадцатью пропущенными мячами. Это худшая команда во всех топ-лигах на текущий момент. «Синие» явные претендеты на понижения в классе по итогам сезона.

Только в матче шестого тура «Эмполи» смогли отыграть на ноль в обороне, победив «Салернитану» на домашнем поле со счетом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Болонья» – 1.65

Ничья – 4.00

Победит «Эмполи» – 5.50

Победит «Эмполи» с форой +1.5 – 1.46

Обе забьют — нет – 1.90

Обе забьют — да – 1.91

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.98

Статистика

«Болонья» четыре матча в текущем сезона сыграла вничью.

«Эмполи» имеет самую плохую разницу забитых и пропущенных мячей в Серии А на текущий момент.

«Болонья» на своем поле выиграла только один из пяти последних матчей против «Эмполи» в рамках Серии А.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 мячей с коэффициентом 1.93. Обе команды показывают неубедительную игру в рамках чемпионата Италии, но в этой очной встрече они, возможно, проявят себя и подарят болельщикам яркий матч.