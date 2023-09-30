«Болонья» – «Эмполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Серии А чемпионата Италии «Болонья» – «Эмполи», который состоится 01 октября 2023 года
«Болонья»
«Болонья» с семью очками занимает тринадцатое место в текущем чемпионате. «Красно-синие» — самая нерезультативная команда Серии А с тремя забитыми и четырьма пропущенными мячами. Единственное поражение «Болоньи» в сезоне от команды «Милан» со счетом 0:2 в первом туре.
Последние три тура «красно-синих» завершились с одинаковым счетом 0:0.
«Эмполи»
«Эмполи» — девятнадцатая команда Серии А с одним забитым и тринадцатью пропущенными мячами. Это худшая команда во всех топ-лигах на текущий момент. «Синие» явные претендеты на понижения в классе по итогам сезона.
Только в матче шестого тура «Эмполи» смогли отыграть на ноль в обороне, победив «Салернитану» на домашнем поле со счетом 1:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Болонья» – 1.65
- Ничья – 4.00
- Победит «Эмполи» – 5.50
- Победит «Эмполи» с форой +1.5 – 1.46
- Обе забьют — нет – 1.90
- Обе забьют — да – 1.91
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.98
Статистика
- «Болонья» четыре матча в текущем сезона сыграла вничью.
- «Эмполи» имеет самую плохую разницу забитых и пропущенных мячей в Серии А на текущий момент.
- «Болонья» на своем поле выиграла только один из пяти последних матчей против «Эмполи» в рамках Серии А.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 мячей с коэффициентом 1.93. Обе команды показывают неубедительную игру в рамках чемпионата Италии, но в этой очной встрече они, возможно, проявят себя и подарят болельщикам яркий матч.