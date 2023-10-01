«Реймс» – «Лион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Реймс» – «Лион», который состоится 1 октября 2023 года

«Реймс»

«Красно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Франции занимают пятое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. Ничью раскатал «Реймс» на выезде с командой «Мец» в рамках матча 4-го тура Лиги 1 (2:2). В один мяч «красно-белые» дома уступили «Бресту» в игре следующего тура чемпионата Франции (1:2).

26 сентября в один мяч «Реймс» на выезде выиграл у «Лилля».

«Лион»

«Дети» в турнирной таблице Лиги 1 находятся на последней строчке. Вспомним несколько футбольных поединков «Лиона» за последнее время. В товарищеском матче «Лион» одержал победу над «Осером» (3:2). Нулевую ничью раскатали «дети» с «Гавром» в рамках матча 5-го тура чемпионата Франции.

На прошлых выходных с минимальным счётом «Лион» в гостях проиграл «Бресту».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реймс» – 2.08

Ничья – 3.75

Победит «Лион» – 3.40

Победит «Реймс» с форой -1.5 – 3.45

Обе забьют — нет – 2.36

Обе забьют — да – 1.57

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.64

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.25

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились ничейными исходами

Из пяти последних матчей в трёх «Реймс» выиграл

За такой же период «Лион» одержал одну победу.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Реймса» коэффициент 2.08. Обычно на своём поле «красно-белые» играют вничью с «Лионом». Предстоящий матч станет исключением из правил.