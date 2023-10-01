«Реймс» – «Лион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Реймс» – «Лион», который состоится 1 октября 2023 года
«Реймс»
«Красно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Франции занимают пятое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. Ничью раскатал «Реймс» на выезде с командой «Мец» в рамках матча 4-го тура Лиги 1 (2:2). В один мяч «красно-белые» дома уступили «Бресту» в игре следующего тура чемпионата Франции (1:2).
26 сентября в один мяч «Реймс» на выезде выиграл у «Лилля».
«Лион»
«Дети» в турнирной таблице Лиги 1 находятся на последней строчке. Вспомним несколько футбольных поединков «Лиона» за последнее время. В товарищеском матче «Лион» одержал победу над «Осером» (3:2). Нулевую ничью раскатали «дети» с «Гавром» в рамках матча 5-го тура чемпионата Франции.
На прошлых выходных с минимальным счётом «Лион» в гостях проиграл «Бресту».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реймс» – 2.08
- Ничья – 3.75
- Победит «Лион» – 3.40
- Победит «Реймс» с форой -1.5 – 3.45
- Обе забьют — нет – 2.36
- Обе забьют — да – 1.57
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.64
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.25
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились ничейными исходами
- Из пяти последних матчей в трёх «Реймс» выиграл
- За такой же период «Лион» одержал одну победу.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу «Реймса» коэффициент 2.08. Обычно на своём поле «красно-белые» играют вничью с «Лионом». Предстоящий матч станет исключением из правил.