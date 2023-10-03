«Наполи» — аутсайдер на домашний матч с «Реалом». Осимхен конфликтует, Хвича раскачивается

1696328417

вчера, 13:20

А мадридцы веселятся в Ла Лиге.

О делах «Наполи»

- Высокую плотность на вершине таблицы Серии А можно наблюдать не так уж и часто. Расслоение в ней, конечно, есть – но незначительное. Неаполитанцы, несмотря на смену главного тренера, идут в тройке – набрали 14 очков, от «Интера» с «Миланом» отстают на 4 балла. При этом идут наравне с «Ювентусом» и «Фиорентиной», но с лучшей разницей мячей вырываются вперёд. Ещё «Аталанта» в одном балле от тройки и «Лечче» — в трёх.

- Важно другое – проблемы «Наполи» кроются в деталях. С самого начала говорилось, что итальянский гранд выбрал не того кандидата, чтобы продолжить курс, заданный Лучано Спаллетти. Руди Гарсия упростил структуру – в ней ещё больше веса у Виктора Осимхена, но в разы меньше – у Хвичи. Грузинскому вингеру тяжело даётся адаптация к новым требованиям. В матче против «Удинезе» он забил впервые с марта – и это учитываются матчи клуба и сборной во всех турнирах.

- Тот же Осимхен успел испугать своей 4-матчевой засухой. В этот же период произошёл скандал с клубной пресс-службой – и казалось, что нигериец готов поставить точку в отношениях с «Наполи». Напряжение спало, когда форвард забил «Удинезе» и после этого «Лечче». В этот же период Хвича выдал 1+2. Поэтому есть ощущение, что дела у действующего чемпиона Италии налаживаются.

- Коррективы вносит травма Амира Ррахмани. 29-летний косовар – основной центральный защитник, в его отсутствие пришлось довериться связке неопытных центрдэфов – регулярно в старте выходят Натан и Лео Эстигор. Бразильцу 22 года, он только этим летом покинул родину и перебрался в Европу. Второй бороздил просторы английских дивизионов, а в чемпионском «Наполи» был резервистом – и теперь за несколько месяцев провёл на поле почти столько же времени, что в предыдущем чемпионате. И такая пара попытается блокировать Беллингема, Винисиуса и компанию.

- Уже первый тур для неаполитанцев сложился тяжело – с «Брагой» счёт удалось открыть под занавес первого тайма, при этом португальцы сравняли незадолго до окончания основного времени. Победу итальянцам принёс мяч на 88-й минуте – не Осимхена, не Кварацхелии. Автогол Ниакате. Это к слову об уровне везения.

Ориентировочный состав «Наполи» (4-3-3): Мерет – Оливейра, Натан, Эстигор, Ди Лоренцо – Ангисса, Лоботка, Зелиньски – Кварацхелия, Осимхен, Политано.

О делах «Реала»

- На незначительный отрезок мадридцы даже позволили забраться на вершину «Барсе» и «Жироне» — это произошло, когда «сливочные» уступили в дерби «Атлетико». Каталонцы в том же туре обыграли «Сельту», а «бело-красные» разобрались с «Мальоркой». «Блауграна» уступила лидерство, в следующем матче поделив очки с «Мальоркой», — и в лидерах была уже «Жирона». И вот недавно «галактикос» в очном поединке с конкурентом добыли разгромную победу.

- Такими игрищами мадридцы довольствуются, пока в Ла Лиге нет реальной интриги. Перспективы «Жироны» непонятны, поскольку ещё вчера это был клуб-середняк, а позавчера – крепкий представитель Сегунды. Такой вряд-ли будет вести борьбу за чемпионство до самого конца. Ещё есть «Барса» — но по сравнению с каталонцами у «Реала» гораздо более сбалансированный и стабильный состав.

- К слову, и в нём есть проблемы – в отсутствие забивного форварда. Летом мадридцы арендовали у «Эспаньола» Хоселу – сейчас возрастной испанец регулярно выходит в паре нападающих с Родриго/Винисиусом. Забил он 4 мяча за 8 игр.

- При этом главный бомбардир – 20-летний полузащитник Джуд Беллингем. Англичанин задаёт объем за счёт перемещений, оказывается в зонах, где тяжело идёт мяч – и может не только повести атаку передачей в свободную зону, но и самостоятельно протащить мяч. Вместе с тем хавбек часто подключается на острие – Джуд довольно высокий, поэтому он становится отличным ориентиром для подач. По прошествии 8 туров Беллингем стал автором шести мячей мадридцев. Ещё дважды отдавал голевую, что делает его главным по результативности в испанском гранде.

- Смена поколений затрагивает даже тренерский мостик – центральная ось клуба уже обновилась, теперь дело близится к приходу нового молодого форварда. А на пост главного тренера ближайшим летом собираются привести Хаби Алонсо – Карло Анчелотти уже договорился со сборной Бразилии.

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-1-2): Аррисабалага – Менди, Алаба, Рюдигер, Карвахаль – Камавинга, Тчуамени, Вальверде – Беллингем – Хоселу, Винисиус.

О противостоянии

- У «Наполи» и «Реала» небогатая история противостояний – лишь дважды они сыграли между собой. Оба матча пришлись на 1/8 финала ЛЧ -16/17. Тогда итальянский гранд ещё возглавлял Маурицио Сарри, главными функциями в атаке были Гонсало Игуаин и Дрис Мертенс, а сама команда боролась с «Ромой» и «Ювентусом» за чемпионство. Но и «сливочные» были грозной силой – шли к титулу в Ла Лиге и второй кряду из трёх побед в еврокубке.

- При такой расстановке сил испанцы просто не заметили сопротивления неаполитанцев – обе встречи свели в свою пользу со счётом 3:1, дальше прошли «Баварию» и «Атлетико», а в финале сошлись с ещё одним итальянским грандом – «Ювентусом». И в очередной раз забрали уверенную победу (4:1)

Прогноз Soccer.ru: матч пройдёт в Италии – и даже так у подопечных Руди Гарсия минимальные шансы на успех. Поставим на победу мадридцев. Хотя забьют и те, и те – в обороне «Реал» играет авантюрно.