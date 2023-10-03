«Боруссия» Дортмунд – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Боруссия» Дортмунд – «Милан», который состоится 4 октября 2023 года
«Боруссия» Дортмунд
«Боруссия» Дортмунд идет среди лидеров немецкой Бундеслиги. Подопечные Э. Терзича показывают стабильную игру без очевидных провалов. В последнем туре, обыграв на выезде «Хоффенхайм» со счетом 3:1, закрепились на четвертом месте в чемпионате Германии.
В первом туре Лиги Чемпионов дортмундцы проиграли на выезде Пари Сен-Жермен(0:2).
«Милан»
«Милан» — вторая команда чемпионата Италии с восемнадцатью очками в своем активе. «Красно-чёрные» уступили в этом сезоне всего одну игру в миланском дерби «Интеру»(1:5). В седьмом туре на домашней арене в рамках Серии А обыграли «Лацио» со счетом 2:0.
«Россонери» в прошлом туре Лиги Чемпионов сыграли в «сухую» ничью с «Ньюкаслом»(0:0) на своем поле.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Боруссия» Дортмунд – 2.44
- Ничья – 3.55
- Победит «Милан» – 2.90
- Победит «Милан» с форой 0 – 2.15
- Обе забьют — нет – 2.14
- Обе забьют — да – 1.79
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.63
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.29
Статистика
- «Боруссия» Дортмунд не проигрывала на своем поле в 2023 году.
- «Милан» забивает во всех выездных играх в этом сезоне.
- В очных встречах на европейской арене между клубами паритет.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку победа «Милана» с форой 0 за коэффициент 2.15. Атакующая группа «Милана» пребывает в хорошей форме,а текущая форма «Боруссии» Дортмунд заставляет усомниться в запасе прочности коллектива.