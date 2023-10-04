«Бетис» – «Спарта» Прага: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Бетис» – «Спарта» Прага, который состоится 5 октября 2023 года

«Бетис»

«Бетис» — седьмая команда в испанской Примере после восьми сыгранных туров. Подопечные М. Пеллегрини идут без поражений в трех играх подряд. В последнем туре чемпионата Испании уверенно разобрались с «Валенсией» на своем поле со счетом 3:0.

В матче Лиги Европы на выезде «зелено-белые» уступили шотландскому «Рейнджерс» (1:0).

«Спарта» Прага

«Спарта» Прага — текущий лидер чемпионата Чехии с двадцатью шестью набранными очками из возможных тридцати. В десятом туре была обыграна третья команда «Виктория» Пльзень со счетом 2:1.

Первая игра в рамках группового этапа Лиги Европы — это домашняя победа над кипрским «Арисом». Счет в матче открыли гости, забив мяч с пенальти на одиннадцатой минуте, но уже на перерыв команды пошли с минимальным преимуществом хозяев. Во втором тайме команды обменялись голами, и итоговый счет игры — победа «Спарты» Прага со счетом 3:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бетис» – 1.78

Ничья – 4.05

Победит «Спарта» Прага – 4.55

Победит «Бетис» с форой 0 – 1.33

Обе забьют — нет – 2.23

Обе забьют — да – 1.66

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26

Статистика

«Бетис» не проигрывает на своем поле в этом сезоне, пропустив только один гол в домашней игре с «Кадисом».

«Спарта» Прага имеет восьми матчевую беспроигрышную серии.

Команды между собой на европейской арене не пересекались.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на «обе команды забьют» за коэффициент 1.66. «Бетис» в предстоящем матче обязан брать очки, если собирается претендовать на выход из группы. Гости имеют великолепную серию матчей без поражений. Обе команды показывают качественный атакующий потенциал, который позволит им забить минимум по одному голу в будущем матче.