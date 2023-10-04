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«Бетис» – «Спарта» Прага: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:07
«Бетис» – «Спарта» Прага: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Бетис» – «Спарта» Прага, который состоится 5 октября 2023 года

«Бетис»

«Бетис» — седьмая команда в испанской Примере после восьми сыгранных туров. Подопечные М. Пеллегрини идут без поражений в трех играх подряд. В последнем туре чемпионата Испании уверенно разобрались с «Валенсией» на своем поле со счетом 3:0.

В матче Лиги Европы на выезде «зелено-белые» уступили шотландскому «Рейнджерс» (1:0).

«Спарта» Прага

«Спарта» Прага — текущий лидер чемпионата Чехии с двадцатью шестью набранными очками из возможных тридцати. В десятом туре была обыграна третья команда «Виктория» Пльзень со счетом 2:1.

Первая игра в рамках группового этапа Лиги Европы — это домашняя победа над кипрским «Арисом». Счет в матче открыли гости, забив мяч с пенальти на одиннадцатой минуте, но уже на перерыв команды пошли с минимальным преимуществом хозяев. Во втором тайме команды обменялись голами, и итоговый счет игры — победа «Спарты» Прага со счетом 3:2.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бетис» – 1.78
  • Ничья – 4.05
  • Победит «Спарта» Прага – 4.55
  • Победит «Бетис» с форой 0 – 1.33
  • Обе забьют — нет – 2.23
  • Обе забьют — да – 1.66
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26

Статистика

  • «Бетис» не проигрывает на своем поле в этом сезоне, пропустив только один гол в домашней игре с «Кадисом».
  • «Спарта» Прага имеет восьми матчевую беспроигрышную серии.
  • Команды между собой на европейской арене не пересекались.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на «обе команды забьют» за коэффициент 1.66. «Бетис» в предстоящем матче обязан брать очки, если собирается претендовать на выход из группы. Гости имеют великолепную серию матчей без поражений. Обе команды показывают качественный атакующий потенциал, который позволит им забить минимум по одному голу в будущем матче.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк бетис
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 16:41
При всём уважении к гостям, в классе они сильно уступают "огурцам". Вряд ли кто-то станет с этим спорить. В ЛЕ и ЛК на групповой стадии представители из топ-5 чемпионатов нередко чудят в матчах против соперников, которые ниже их по уровню. Таких примеров можно отбирать по несколько за тур. Но в 90% случаев это происходит в выездных поединках для фаворита. В домашних же матчах расслабляться не дают болельщики, которые жаждят побед независимо от важности турнира и уровня соперника: будь то Валенсия, Барселона и чешская Спарта. Мой прогноз на этот матч - на классе хозяева заберут три очка. Ну а в завершении добавлю, что основные цвета коллектива из Праги чем-то схожи с цветами Севильи, главного врага Бетиса на футбольных полях) Возможно этот придаст "зелёным" маленький дополнительный стимул побеждать)
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