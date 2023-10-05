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«Эмполи» – «Удинезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:22
«Эмполи» – «Удинезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Серии А чемпионата Италии «Эмполи» – «Удинезе», который состоится 6 октября 2023 года

«Эмполи»

«Эмполи» — вторая команда снизу в чемпионате Италии после семи сыгранных матчей. Один забитый и шестнадцать пропущенных мячей — это показатель не уровня Серии А. Единственная победа была в рамках шестого тура над «Салернитаной» (1:0).

В последнем туре уступили на выезде «Болоньи» со счетом 0:3.

«Удинезе»

«Удинезе» хоть и набрали вольше очков чем их будущий соперник но еще не побеждали в чемпионате Италии. Четыре ничейных исхода и 3 поражение такие показатели команды «чёрно-белых» после сыгранных туров.

В матче седьмого тура дома подопечные Андреа Соттиля сыграли вничью с «Дженоа»(2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Эмполи» – 2.30
  • Ничья – 3.85
  • Победит «Удинезе» – 2.90
  • Победит «Эмполи» с форой -1.5 – 4.10
  • Обе забьют — нет – 1.73
  • Обе забьют — да – 2.15
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.40

Статистика

  • «Эмполи» в шести матчах из семи сыгранных не забивают в рамках Серии А.
  • «Удинезе» — одна из трех команд, которые не выигрывали в этом розыгрыше чемпионата Италии.
  • «Удинезе» из последних пяти выездных очных встреч с «Эмполи» только один раз обыгрывали хозяев.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Удинезе» за коэффициент 4.10. «Черно-белые» хоть и не побеждали в этом сезоне, но показывают более качественный футбол в атаке, и это будет решающим фактором в данной встрече.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: фк удинезе
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