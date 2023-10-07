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«Севилья» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:33
«Севилья» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Примеры чемпионата Испании «Севилья» – «Райо Вальекано», который состоится 7 октября 2023 года

«Севилья»

«Севилья» после неудачного стартового отрезка в сезоне постепенно стабилизирует свою игру, что позволяет регулярно набирать очки. Команда на данный момент идет на пятнадцатом месте, набрав семь баллов. В матче последнего тура на выезде проиграли «Барселоне» со счетом 0:1.

В матче группового раунда Лиги Чемпионов сыграли с нидерландским «ПСВ» (2:2).

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» на протяжении восьми туров Примеры показывает стабильную игру, провалив только один матч третьего тура против «Атлетико» Мадрид (0:7). Подопечные Франсиско Родригеса занимают восьмое место в чемпионате Испании. Матч седьмого тура с командой «Кадис» завершился вничью 0:0.

В поединке последнего тура на домашнем стадионе сыграли с «Мальоркой» со счетом 2:2.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Севилья» – 1.87
  • Ничья – 3.70
  • Победит «Райо Вальекано» – 4.50
  • Победит «Севилья» с форой -1.5 – 3.30
  • Обе забьют — нет – 1.91
  • Обе забьют — да – 1.90
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.04
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.87

Статистика

  • «Севилья» выигрывает на своем поле в двух подряд матчах Примеры.
  • «Райо Вальекано» не проигрывает в последних четырёх играх чемпионата Испании.
  • «Райо Вальекано» имеет всего одну победу над «Севильей» в десяти последних играх.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Севильи» с коэффициентом 1.87. «Нервионцы», набрав свою привычную форму, могут на домашнем поле конкурировать с командами топового уровня. «Райо Вальекано» не относится к клубам, которым по силам обыграть хозяев, и поэтому наш прогноз — уверенная победа «Севильи».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк севилья
Все комментарии
idres
idres
вчера в 15:31
Честно говоря команды не назовешь закрытыми, так что такой ТБ на матч может только удивлять. Севилья при Мендилибаре начинает оживать, тогда как Райо также играет от атаки, так что мы увидим матч в режиме атака на атаку. 2 гола в такой игре должны проходить по умолчанию, тем более кое-как команды играют в обороне, да и в личных сражениях искомую ставку пробивали в 7-ми крайних очных матчах из 8-ми. Учитывая усталость обороны андалусийцев после выезда к ПСВ, то эта игра имеет все шансы раскрыться снова.
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