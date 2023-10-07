«Севилья» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Примеры чемпионата Испании «Севилья» – «Райо Вальекано», который состоится 7 октября 2023 года
«Севилья»
«Севилья» после неудачного стартового отрезка в сезоне постепенно стабилизирует свою игру, что позволяет регулярно набирать очки. Команда на данный момент идет на пятнадцатом месте, набрав семь баллов. В матче последнего тура на выезде проиграли «Барселоне» со счетом 0:1.
В матче группового раунда Лиги Чемпионов сыграли с нидерландским «ПСВ» (2:2).
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» на протяжении восьми туров Примеры показывает стабильную игру, провалив только один матч третьего тура против «Атлетико» Мадрид (0:7). Подопечные Франсиско Родригеса занимают восьмое место в чемпионате Испании. Матч седьмого тура с командой «Кадис» завершился вничью 0:0.
В поединке последнего тура на домашнем стадионе сыграли с «Мальоркой» со счетом 2:2.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Севилья» – 1.87
- Ничья – 3.70
- Победит «Райо Вальекано» – 4.50
- Победит «Севилья» с форой -1.5 – 3.30
- Обе забьют — нет – 1.91
- Обе забьют — да – 1.90
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.04
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.87
Статистика
- «Севилья» выигрывает на своем поле в двух подряд матчах Примеры.
- «Райо Вальекано» не проигрывает в последних четырёх играх чемпионата Испании.
- «Райо Вальекано» имеет всего одну победу над «Севильей» в десяти последних играх.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Севильи» с коэффициентом 1.87. «Нервионцы», набрав свою привычную форму, могут на домашнем поле конкурировать с командами топового уровня. «Райо Вальекано» не относится к клубам, которым по силам обыграть хозяев, и поэтому наш прогноз — уверенная победа «Севильи».