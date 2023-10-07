«Севилья» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Примеры чемпионата Испании «Севилья» – «Райо Вальекано», который состоится 7 октября 2023 года

«Севилья»

«Севилья» после неудачного стартового отрезка в сезоне постепенно стабилизирует свою игру, что позволяет регулярно набирать очки. Команда на данный момент идет на пятнадцатом месте, набрав семь баллов. В матче последнего тура на выезде проиграли «Барселоне» со счетом 0:1.

В матче группового раунда Лиги Чемпионов сыграли с нидерландским « ПСВ » (2:2).

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» на протяжении восьми туров Примеры показывает стабильную игру, провалив только один матч третьего тура против «Атлетико» Мадрид (0:7). Подопечные Франсиско Родригеса занимают восьмое место в чемпионате Испании. Матч седьмого тура с командой «Кадис» завершился вничью 0:0.

В поединке последнего тура на домашнем стадионе сыграли с «Мальоркой» со счетом 2:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 1.87

Ничья – 3.70

Победит «Райо Вальекано» – 4.50

Победит «Севилья» с форой -1.5 – 3.30

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.90

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.87

Статистика

«Севилья» выигрывает на своем поле в двух подряд матчах Примеры.

«Райо Вальекано» не проигрывает в последних четырёх играх чемпионата Испании.

«Райо Вальекано» имеет всего одну победу над «Севильей» в десяти последних играх.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Севильи» с коэффициентом 1.87. «Нервионцы», набрав свою привычную форму, могут на домашнем поле конкурировать с командами топового уровня. «Райо Вальекано» не относится к клубам, которым по силам обыграть хозяев, и поэтому наш прогноз — уверенная победа «Севильи».